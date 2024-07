Barcelona pronto para mudar o foco de Nico Williams para Dani Olmo – fontes

O Barcelona começou a aceitar que um acordo por Nico Williams neste verão parece improvável e está avaliando outras opções, incluindo Dani Olmo, disseram fontes à ESPN.

O ponta Williams, 22, do Athletic Club, é o principal alvo do Barça e o presidente Joan Laporta sugeriu que sua cláusula de rescisão de € 58 milhões (US$ 62,73 milhões) é acessível, mas uma combinação de razões complicou uma possível transferência.

Fontes insistem que pagar a cláusula não é um problema, já que o Barça tem o dinheiro disponível, mas não podem garantir que Williams será registrado na LaLiga imediatamente.

Eles continuam acima do limite de gastos imposto pela LaLiga e, até que tragam dinheiro por meio de transferências ou novas fontes de receita, a liga limitará o que eles podem gastar.

A pressão sobre Williams, que se destacou pela Espanha na conquista da Eurocopa 2024, para permanecer no Athletic — onde joga ao lado do irmão, Iñaki — por mais uma temporada, somada ao interesse do Paris Saint-Germain, são outros motivos que levam o Barça a acreditar que um acordo não será possível.

Fontes próximas ao PSG acreditam que Williams quer se juntar ao Barça, mas que o time da LaLiga não pode fechar um acordo agora. Eles não fizeram uma oferta, mas conversaram com seu acampamento e o quereriam neste verão, já que buscam se reconstruir após a perda de Kylian Mbappé.

O Barcelona está interessado em contratar Nico Williams neste verão. (Foto de Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Laporta disse que haverá “boas notícias” em breve e que a situação financeira do Barça está “melhorando” na apresentação do novo técnico Hansi Flick na semana passada, mas até que essa notícia seja confirmada, eles estão de mãos atadas no mercado de transferências.

O clube catalão ainda precisa registrar Iñigo Martínez e Vitor Roque — que foram registrados apenas até o final da temporada passada — enquanto o zagueiro Ronald Araújo não será registrado na LaLiga por enquanto devido à sua lesão de longa duração. Ele não deve retornar antes de novembro após passar por uma cirurgia em um problema no tendão.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O Barça acredita que um acordo por Olmo pode ser mais viável, dizem fontes. O versátil atacante está aberto a um retorno ao clube catalão, que ele deixou aos 16 anos para se mudar para a Croácia, mas um acordo deve ser fechado com o RB Leipzig primeiro.

A cláusula de rescisão de € 60 milhões (US$ 64,89 milhões) de Olmo expirou em 20 de julho, mas fontes próximas ao jogador disseram à ESPN que o clube alemão honrará um acordo verbal para deixá-lo sair se um clube estiver disposto a pagar cerca desse valor neste verão.

No entanto, atualmente há um impasse sobre essa taxa, com o Barça esperançoso de concordar com uma taxa inicial muito menor, com o restante compensado por complementos relacionados ao desempenho.

O diretor esportivo Deco permaneceu no Barça para trabalhar em possíveis contratações, bem como saídas, com o restante da hierarquia do clube viajando para os Estados Unidos para a turnê do clube esta semana.

Os seis primeiros jogos do Barcelona Sábado, 17 de agosto Valência (a) Sábado, 24 de agosto Clube Atlético (H) Terça-feira, 27 de agosto Rayo Vallecano (a) Sábado, 31 de agosto Real Valladolid (H) fim de semana 14 de setembro Girona (a) fim de semana 21 de setembro Villarreal (a)

Uma saída com muito dinheiro ajudaria o Barça a tentar fortalecer o time neste verão, mas fontes dizem que nada deve acontecer em breve.

A lesão de Araujo descartou uma transferência, com a ESPN revelando no começo deste ano que o Barça ouviria ofertas pelo zagueiro uruguaio, enquanto Frenkie de Jong e Raphinha estão ansiosos para ficar e lutar por suas vagas. O atacante brasileiro Roque é outro que pode sair.

Clément Lenglet e Oriol Romeu também poderão sair, mas nenhum deles trará grandes quantias.

Enquanto isso, o clube continua trabalhando para preencher o buraco de € 40 milhões (US$ 43,26 milhões) criado pelo não pagamento da empresa alemã Libero por uma participação na Barça Vision, a produtora interna do clube que também está trabalhando em projetos Web3 e IA.

Informações de Julien Laurens, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.