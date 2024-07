Basquete do time dos EUA – As maiores conclusões da vitória da exibição sobre o Canadá

Antes de sua busca pela quinta medalha de ouro olímpica consecutiva, o time masculino de basquete dos EUA começou sua programação de exibição na quarta-feira à noite com uma vitória de 86 a 72 sobre o Canadá em Las Vegas.

No dia em que o armador Derrick White substituiu o atacante Kawhi Leonard na lista de 12 jogadores, o time dos EUA entrou em quadra contra um talentoso time do Canadá, projetado para ganhar medalhas nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Após um começo lento — incluindo perder seus primeiros seis arremessos — os americanos clicaram no segundo quarto enquanto os canadenses ficaram frios em campo. O time dos EUA superou o Canadá por 16-2 na área pintada no segundo e levou uma vantagem de 41-33 para o intervalo.

Apesar de uma corrida do Canadá no intervalo, os EUA ampliaram sua liderança ao longo do final do terceiro quarto e do quarto. Quatro americanos terminaram com pontuação de dois dígitos, com Anthony Edwards liderando o caminho com 13 pontos. Anthony Davis registrou um duplo-duplo com 11 pontos e 10 rebotes. RJ Barrett liderou o Team Canada com 12 pontos.

A equipe dos EUA agora voltará sua atenção para a Austrália na segunda-feira, quando as equipes se enfrentarão em uma exibição em Abu Dhabi.

Antes disso, quais foram os maiores aprendizados da vitória sobre o Canadá?

jogar 0:16 Steph lança para LeBron para um alley-oop dos EUA Steph Curry faz um alley-oop para LeBron James, que rebate para o gol.

1. O desempenho da equipe dos EUA contra o Canadá foi _____.

Tim Bontemps: Muito encorajador. O Time EUA não jogou bem de jeito nenhum — cometeu 17 turnovers e, no geral, pareceu desarticulado, principalmente no lado ofensivo. E, ainda assim, o Time EUA conseguiu uma vitória de dois dígitos sobre um dos seus dois maiores desafiantes pela medalha de ouro no mês que vem (o outro é a França). Além de tudo isso, Joel Embiid — que ainda está se recuperando após jogar com uma lesão no joelho nos playoffs da NBA — parecia alguém com uma quantidade saudável de ferrugem para tirar. Este jogo apenas reforça o quão claramente o Time EUA é o favorito sobre o resto do campo em Paris.

Marcas de Bobby: Um bom teste. Nada contra Cooper Flagg e o time seleto, mas jogar diante de uma multidão lotada contra um time canadense com Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks foi um bom teste. O time dos EUA tratou o jogo como um domingo de All-Star, mas pareceu uma prévia do que deveria ser esperado na França.

Dave McMenamin: Um modelo a seguir para quando os jogos importam. Enquanto os EUA defenderem e saírem na transição, o fato de que essa escalação teve tão pouco tempo para se unir antes das Olimpíadas não deveria importar — eles seguraram o Canadá em 33,7% de arremessos enquanto acumulavam 11 roubos de bola e nove bloqueios. Ao criar tantas oportunidades de corrida, a distribuição de arremessos não foi um problema — todos os 10 jogadores que entraram fizeram pelo menos quatro arremessos e nenhum jogador tentou mais do que 10.

Ohm Youngmisuk: Melhor do que o esperado. O Canadá é um adversário formidável com Gilgeous-Alexander e Murray. Seria totalmente esperado e compreensível sair enferrujado após a reunião alguns dias antes, mas o Time EUA mostrou muito potencial — ataque, defesa, capacidade atlética, tamanho e versatilidade. Uma coisa que não conseguimos ver foi um adversário testando o Time EUA por dentro devido à falta de tamanho do Canadá. E será interessante ver como os EUA se ajustam quando as defesas tiram os arremessos de fora de Stephen Curry e algumas de suas estrelas entram em problemas com faltas (como Embiid cometendo falta no final do quarto período). Mas para a primeira partida, o Time EUA deve estar satisfeito.

Bontemps: Algo com que ninguém do Time EUA se preocupou, nem levou a sério. Edwards disse que estava feliz em sair do banco durante a mesma sessão de mídia. Ele parecia ótimo jogando como parte de uma segunda unidade na quarta-feira com Bam Adebayo, Anthony Davis, Tyrese Haliburton e Jayson Tatum que parecia que seria uma arma real se o técnico Steve Kerr continuasse com isso. Edwards já é bem conhecido por fazer comentários bombásticos, e este foi apenas mais um. Como Adebayo disse no domingo, “Todos neste time são uma opção número 1.”

Marks: Não é de surpreender. Toda vez que Edwards pisa na quadra, há uma forte crença de que ele é o melhor jogador. A mesma confiança e arrogância que ele teve nas vitórias da série de playoffs sobre o Phoenix Suns e o Denver Nuggets estavam em plena exibição no primeiro tempo. O time dos EUA saiu dos portões desorganizado e foi a energia de Edwards junto com a segunda unidade que apagou um início de 11-1 do Canadá. O time dos EUA tem pelo menos cinco opções nº 1 nesta lista e, esteja Edwards começando ou saindo do banco, ele deve ser considerado um deles.

McMenamin: Contexto ausente. Antes de Edwards fazer a declaração, ele foi questionado sobre a mudança de papel em ser o cara dos Wolves e então provavelmente sair do banco para o Time EUA. Seu ponto era que só porque ele pode ter uma vaga de substituto na rotação, não significa que isso virá com uma mentalidade de rebaixamento. Enquanto ele estiver em quadra — não importa os companheiros de equipe, oponente ou local — Edwards jogará com suprema confiança.

Youngmisuk: Ele expressando confiança em suas habilidades. Edwards pode ser o jogador mais atlético do Time EUA e ele quase certamente fornecerá os destaques mais elétricos das Olimpíadas. Ele fará arremessos, mas quando os jogos ficarem acirrados e o Time EUA precisar de pontuação, especialmente pontuação externa, eu ainda acredito que Curry será a opção preferida de Kerr. Os EUA precisarão do arremesso externo de Curry no basquete estilo FIBA ​​e a habilidade de Embiid de ser um desajuste também pode ser uma opção primária.

3. Como a ausência de Kawhi Leonard afetará a equipe dos EUA em Paris?

Bontemps: Isso não é nada contra Leonard, um dos melhores alas bidirecionais de sua geração, mas não antecipo que seja um problema tão grande. Isso só fala da riqueza de talentos à disposição do técnico Steve Kerr. O time dos EUA agora não tem Leonard — mas ainda tem Kevin Durant, Jayson Tatum, LeBron James, Jrue Holiday, Devin Booker e Anthony Edwards para jogar nas alas. E pode escalar qualquer um de seus três pivôs — Joel Embiid, Anthony Davis e Bam Adebayo — juntos. Além disso, Derrick White é um defensor de perímetro de elite e um excelente jogador ofensivo sem a bola. Resumindo? Este time deve ficar bem.

Marcas: Honestamente, fiquei surpreso que Leonard foi escolhido considerando os problemas no joelho que ele teve ao longo de sua carreira, incluindo um joelho direito que encerrou sua temporada na derrota na primeira rodada para o Dallas Mavericks. Leonard é um candidato a MVP quando saudável, mas é difícil ver qual impacto ele teria, especialmente se houvesse uma restrição de minutos em vigor. O lado positivo é que Grant Hill, diretor administrativo do Team USA, rapidamente encontrou um substituto na lista.

McMenamin: Como aprendemos com o impacto de Kobe Bryant no Redeem Team, há poder em um astro desse nível, colocando todo o seu esforço em ser um defensor e isso sendo contagiante para todo o time. Leonard — um dos defensores mais ferozes que a liga já viu — poderia ter preenchido esse papel para este time se estivesse saudável. Então, sim, é uma perda. Mas a escolha de substituí-lo por White foi perfeita. White pode não ter a estatura de um MVP das Finais duas vezes como Leonard, mas com base no que vimos dele em Boston, ele não terá problemas em fazer da defesa sua principal prioridade.

Youngmisuk: Quando Leonard está saudável, ele é um dos melhores jogadores bidirecionais do mundo. Sua habilidade de marcar de médio alcance sobre qualquer defensor, arremessar de 3 e então ser um defensor de bloqueio com tamanho teria sido inestimável. O duas vezes MVP das Finais da NBA nunca estaria em seu auge, considerando a inflamação em seu joelho direito reparado cirurgicamente contra a qual ele estava lutando. A defesa de Derrick White em guardas menores e rápidos e a habilidade de alternar ajudarão a aliviar a perda de Leonard, enquanto ajudam Jrue Holiday, Anthony Davis, Edwards e Bam Adebayo como o melhor defensor do time. Haverá jogos em que eles precisarão de alguém que possa parar a penetração e esfriar um oponente quente, ao mesmo tempo em que acerta 3’s.

4. Qual deve ser a escalação inicial do Time EUA?

Bontemps: Vimos quatro das cinco vagas na abertura de quarta-feira que devem permanecer assim durante todo o período: Stephen Curry, Jrue Holiday, LeBron James e Joel Embiid. Curry, James e Embiid são os três bloqueios para começar; Holiday, sem dúvida o melhor defensor de perímetro do planeta, pode então proteger quem quer que seja a melhor arma do adversário, ao mesmo tempo em que é um conector fantástico ofensivamente. Quanto à quinta vaga, meu palpite é que Kevin Durant (atualmente machucado com uma lesão na panturrilha) eventualmente recebe o aceno sobre Jayson Tatum (que chegou atrasado ao acampamento).

Marcas: Não vou exagerar e dizer que Steve Kerr deve sacudir a escalação só por causa do início lento contra o Canadá. Vou ficar com os mesmos cinco titulares (Holiday, Curry, James e Embiid), exceto que Devin Booker foi substituído por Anthony Edwards. Se o Time EUA enfrentar a França na rodada de medalhas, Kerr pode enfrentar Victor Wembanyama e Rudy Gobert com Embiid e Anthony Davis.

McMenamin: Comece com LeBron, Curry e Durant (assim que ele se recuperar da distensão na panturrilha) por razões óbvias. Eles são os três melhores jogadores de sua geração e esta é a primeira — e provavelmente a única vez — que se unem nas Olimpíadas. Então, agrupe-os com os dois defensores mais versáteis que restam no elenco: Holiday na quadra de defesa e Davis na quadra de ataque. Holiday assume o principal manipulador de bola do jogador adversário; Davis é encarregado de patrulhar o garrafão.

Youngmisuk: Holiday, Curry, Tatum, James e Embiid fazem muito sentido. Holiday pode enfrentar a melhor ameaça de perímetro ofensivo do time adversário e ajudar com todas as pequenas coisas, como rebotes ofensivos também. Os arremessos de fora de Curry serão cruciais para o sucesso do Time EUA. Até que Durant consiga voltar saudável, Tatum deve ser o titular ao lado de James. E Embiid pode ancorar o interior com Davis dividindo minutos com ele no centro, saindo do banco.