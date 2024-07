Basquete feminino de fantasia: Odyssey Sims e Chennedy Carter são as principais quedas e altas

A única constante nos esportes (e na vida) é a mudança. Embora a consistência seja a chave para uma estratégia vencedora, o fluxo e refluxo da produção muitas vezes não podem ser evitados.

Acompanhar os altos e baixos infinitos ao longo de 40 jogos e quase quatro meses pode se tornar uma operação inebriante. Segmentar a jornada, no entanto, em atualizações semanais permite que os gerentes vivam (e joguem) o agora.

É exatamente isso que minha coluna Risers and Fallers pretende realizar, pois utilizamos o banco de dados de métricas da ESPN para uma análise mais aprofundada dos números.

Elevadores

Odyssey Sims, Dallas Wings (escalado em 12,4% das ligas da ESPN, +12,2%)

As Wings assinaram um contrato de dificuldade com Sims na semana passada, e em seus três jogos com Dallas teve uma média de 12,3 PPG, 4,7 APG, 3,3 RPG, 2,0 SPG e 0,7 3PG em 27 MPG. Ela começou seu jogo mais recente na segunda-feira à noite contra o Storm e igualou ou superou essas médias em pontos, assistências e rebotes em 30 minutos de jogo. As Wings estão assoladas por lesões, e no curto prazo parece que Sims é uma das jogadoras em quem o time continuará a se apoiar.

Chennedy Carter, Chicago Sky (escalado em 61,6% das ligas da ESPN, +11,2%)

Carter estava fazendo um grande caso para ganhar o prêmio de Sexta Jogadora do Ano, mas ela entrou para a escalação inicial há cinco jogos e parece pronta para começar em um futuro próximo. Carter tem uma média de 19,0 PPG, 3,4 APG, 2,8 RPG e 1,4 SPG enquanto arremessa 54,8 FG% e 77,8 FT% em 30,4 MPG em seus últimos cinco jogos. Carter se tornou uma das principais pontuadoras do Sky e uma das produtoras mais confiáveis ​​do time em uma base jogo a jogo.

Bridget Carleton, Minnesota Lynx (escalada em 37,8% das ligas da ESPN, +10,5%)

Carleton se destacou como artilheira nas últimas semanas, marcando pontos de dois dígitos em cinco de seus últimos sete jogos, com médias de 11,4 PPG, 3,9 RPG, 2,9 3PG, 1,9 APG e 1,3 SPG em 30,6 MPG nesse período. Carleton conquistou seu nicho como uma jogadora confiável em um time Lynx que está subindo em direção ao topo da classificação.

Caidores

Observação: Elizabeth Williams (joelho), Cameron Brink (joelho), Brittney Sykes (pé), Karlie Samuelson (mão), Lexie Brown (doença de Crohn) e Maddy Siegrist (dedo) sofreram lesões de longo prazo que as manterão afastadas pelo menos até a pausa para as Olimpíadas e, em alguns casos, durante toda a temporada. Por isso, suas porcentagens no elenco estão caindo.

Dana Evans, Chicago Sky (42,6%, -9,8%)

Evans foi substituída na escalação inicial por Chennedy Carter há cinco jogos e seus números caíram em sua nova função saindo do banco. Nesses cinco jogos, ela teve uma média de apenas 5,6 PPG, 2,0 APG, 1,0 RPG, 0,6 SPG e 0,6 3PG em 14,6 MPG. Ela ainda tem potencial de flexibilidade se conseguir recuperar um papel maior no time, mas, nesse ínterim, Evans não está produzindo números de calibre de fantasia.

Monique Billings, Dallas Wings (77,8%, -4,3%)

Billings foi muito produtiva como titular na maior parte da temporada para o Wings, esgotado por lesões, mas ela foi para um papel de banco quando Natasha Howard voltou de lesão há cinco jogos. Billings foi produtiva em dois desses cinco jogos, marcando oito pontos com 14 rebotes em um e 14 pontos com seis rebotes no próximo, mas nos outros três jogos ela jogou 19 minutos ou menos e seus números caíram como resultado.

Billings tem uma média de apenas 4,5 PPG, 3,5 RPG, 1,0 APG e 0,5 SPG em 16,0 MPG em seus últimos dois jogos. Ela ainda tem a habilidade de se destacar se conseguir os minutos, mas em sua função atual, Billings não vale mais a pena estar na lista.