Batalha pelo segundo cornerback dos Broncos: quem pode começar em 2024?

ENGLEWOOD, Colorado — Uma das maiores decisões do elenco do Denver Broncos que não envolve o nome de um quarterback será quem vai atuar como cornerback oposto a Pat Surtain II.

O trabalho de CB2 significa ver muito trabalho: os quarterbacks adversários preferem desafiar esse cara do que Surtain, um dos principais defensores da liga. E quem quer que ganhe o emprego tem que estar pronto para lidar com essa pressão.

“Absolutamente — obviamente, Pat é um dos melhores cornerbacks do futebol, então se você estiver jogando contra Pat, você vai conseguir a maioria dos alvos”, disse o coordenador defensivo do Broncos, Vance Joseph. “Isso é parte disso. Então, ter um cara que é resiliente e que pode trabalhar com a adversidade durante os jogos e meio que convidar a ser atacado [is important]. É uma coisa boa para um cornerback também porque você pode fazer muitas jogadas dessa forma.”

Não é a descrição de cargo ideal para todos, e os Broncos têm tido dificuldade em preencher a vaga de forma eficaz. Na temporada passada, Damarri Mathis — uma escolha de quarta rodada no draft de 2022 que começou 13 jogos como novato — abriu a campanha contra Surtain e começou os seis primeiros jogos do time. Ele teve uma penalidade de interferência de passe na abertura da temporada contra o Las Vegas Raiders e depois uma penalidade de retenção defensiva na Semana 3 na barragem de 70 pontos do Miami Dolphins. Então, em uma derrota de 19-8 para o Kansas City Chiefs na Semana 6, Mathis teve uma penalidade de retenção defensiva no primeiro quarto e uma penalidade de interferência de passe de 24 jardas no segundo quarto — o que anulou uma interceptação e retorno do safety Kareem Jackson que teria dado a bola aos Broncos na linha de 47 jardas dos Chiefs.

Na Semana 7, Mathis foi colocado no banco enquanto Fabian Moreau foi inserido na escalação. O veterano do sétimo ano acalmou as coisas um pouco depois da mudança, mas no final da temporada, ele também lutou para lidar com a atenção. Os Raiders foram atrás dele repetidamente no final da temporada e, de acordo com o NFL Next Gen Stats, ele permitiu cinco recepções para 102 jardas e um touchdown em oito alvos.

“É meu trabalho esquematicamente empurrar a bola de volta para Pat”, disse Joseph. “Isso é difícil às vezes, mas podemos fazer isso… mas também precisamos lidar com as coisas quando não podemos ou [when quarterbacks] tomar decisões para ir na outra direção.”

O falecido Darrent Williams, que jogou com os Broncos em 2005-06, pode ter descrito melhor o peso da tarefa. Uma vez perguntado sobre ser o outro titular como cornerback, o cara oposto ao Hall of Famer Champ Bailey, Williams disse: “Não é mistério, um cara tem uma escolha entre Champ e outra pessoa, ele sempre vai escolher outra pessoa. Então, se você é outra pessoa, lide com isso, esteja pronto para isso — e você realmente tem que querer isso, dizer ‘venha para mim.'”

Mathis na disputa para ganhar o papel novamente em 2024, assim como Riley Moss (escolha do draft de 2023), o novato Kris Abrams-Draine e o veterano Levi Wallace. O técnico Sean Payton elogiou Mathis por seu trabalho de condicionamento na offseason para perder peso. Mas quando os Broncos saíram do programa de offseason, parecia que Moss e Wallace tinham se aproximado da frente da fila.

Com 1,83 m e 88 kg, Moss tem os traços físicos e a velocidade (4,45 segundos na corrida de 40 jardas no scouting combine de 2023) que os Broncos querem na posição. E em seu tempo limitado (três tackles em 22 snaps defensivos na temporada passada), ele mostrou o chip no ombro necessário para o trabalho.

“Ele é um atleta excepcional”, disse Joseph. “Ele faz parecer fácil. Ele é muito suave, maduro, inteligente, tem ótimo tamanho e ótimas habilidades com a bola. … Ele está sempre em uma posição confortável.”

Wallace, de 29 anos, foi contratado por muitas das mesmas razões que Moreau foi contratado na temporada passada: para ser um veterano que entende os desafios da função de titular. Wallace jogou em 83 jogos em sua carreira com o Buffalo Bills e o Pittsburgh Steelers, com 70 partidas. Ele terminou a temporada passada com 38 tackles, duas interceptações e cinco defesas de passe.

E há também a chegada de Jim Leonhard no processo de tomada de decisão. Ele substituiu Christian Parker como técnico de defesa dos Broncos e também carrega as funções de coordenador de jogo de passe defensivo. Ele jogou pelos Broncos em 2012 e passou os últimos oito anos (sete deles em Wisconsin) como técnico assistente universitário.

“[Leonhard is] um grande professor da posição, e isso é importante”, disse Joseph. “Temos jogadores jovens que precisam melhorar em fundamentos e técnica e ter um QI mais alto em relação aos esquemas. Então ele é perfeito para nós.”

Leonhard se juntará a Joseph para tentar melhorar a defesa de Denver, que permitiu uma taxa de conclusão de 66,8% (27º na NFL) e 7,5 jardas por tentativa (26º) na temporada passada.

“Você precisa de versatilidade, seja flexibilidade entre os corners, seguranças sendo capazes de jogar por fora, por dentro”, disse Leonhard. “Você não pode mais esconder os caras. Você tem que ser capaz de se comunicar e pensar. Se você não consegue jogar dentro dos números, eles apenas colocam seu melhor recebedor lá e trabalham esses confrontos. … [But] talento vence nesta liga. Obviamente sentimos que temos um dos melhores cornerbacks da NFL [in Surtain].”

Surtain e o cornerback nickel Ja’Quan McMillian abrirão o training camp como garantidos nas posições de cornerback esquerdo e cornerback nickel, respectivamente. Além deles, Joseph, Leonhard e Payton estarão de olhos abertos para encontrar o que Payton consistentemente chama de “a coragem” para trabalhar na outra posição de cornerback.

“Acho que temos uma grande competição lá”, disse Payton. “Mas… tomamos decisões pelo que vemos. Temos que ver. Quando virmos, saberemos.”