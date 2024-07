Bayer Leverkusen abre temporada da Bundesliga contra Monchengladbach

O campeão alemão Bayer Leverkusen dará início à defesa do título da Bundesliga e continuará sua sequência invicta em casa contra o rival local Borussia Monchengladbach em 23 de agosto, confirmou a liga na quinta-feira, quando a lista de jogos foi anunciada.

Como de costume na Alemanha, os campeões jogam a primeira partida da nova temporada da liga em uma sexta-feira à noite.

O Gladbach foi o único time da Bundesliga que conseguiu impedir o Leverkusen de marcar na temporada passada, empatando por 0 a 0 com o time de Xabi Alonso no último encontro, em janeiro.

O técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, com o título da Bundesliga. Mika Volkmann/Getty Images

O Leverkusen se tornou o primeiro time a ganhar o título da Bundesliga sem perder um jogo.

Os jogos divulgados pela liga na quinta-feira também incluem o Bayern de Munique iniciando sua temporada no Wolfsburg, em busca do título da Bundesliga, e o vice-campeão da Liga dos Campeões, Borussia Dortmund, jogando contra o Eintracht Frankfurt no fim de semana de abertura.

Esses jogos estão marcados para 24 ou 25 de agosto, com datas e horários precisos a serem confirmados.

O Leverkusen enfrenta o Bayern, o clube mais bem-sucedido da Alemanha historicamente, na quinta rodada da temporada, de 27 a 29 de setembro, na Allianz Arena, e os enfrenta em casa entre 14 e 16 de fevereiro.

Dortmund enfrenta Bayern em O Clássico no último final de semana de novembro em casa, com o jogo de volta em Munique entre 11 e 13 de abril.

A primeira rodada da Copa da Alemanha começa a temporada em 16 de agosto e há a Supercopa entre Leverkusen e Stuttgart no dia seguinte. O Leverkusen venceu a Copa da Alemanha no ano passado como parte de seu infalível mandato doméstico.

O único jogo que perderam na temporada foi na final da Liga Europa, contra o Atalanta, da Série A.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.