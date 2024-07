Bayern de Munique acerta € 56 milhões por João Palhinha, do Fulham – fontes

O Bayern de Munique quase contratou João Palhinha em janeiro, mas a contratação fracassou quando o Fulham teve dificuldades para encontrar um substituto. Dylan Hepworth/MB Media/Getty Images

O Bayern de Munique fechou um acordo inicial de até € 56 milhões (US$ 60,4 milhões) com o Fulham para contratar o meio-campista João Palhinha, disseram fontes à ESPN.

A transferência representa uma venda recorde para o Fulham, envolvendo € 51 milhões adiantados mais € 5 milhões em complementos, e o jogador de 28 anos deve assinar um contrato de quatro anos.

Palhinha faz parte da seleção portuguesa que se prepara para as quartas de final da Euro 2024 contra a França, na sexta-feira, e não deve finalizar o acordo até que o envolvimento de seu país no torneio termine.

A transferência encerrará a busca de um ano do Bayern por Palhinha, que fez com que um acordo entre os dois clubes fracassasse no verão passado, enquanto o Fulham lutava para encontrar um substituto.

Palhinha recebeu permissão para voar para a Alemanha para fazer exames médicos, mas o Fulham cancelou o acordo, mas parece que agora ele finalmente conseguirá a transferência que tanto deseja.

Falando no último final de semana, Palhinha disse: “No que diz respeito ao meu futuro, ambos os clubes sabem onde quero estar em um mês. Atualmente, estou me concentrando no meu trabalho com a seleção nacional e em fazer história para o meu país.”

Palhinha chegou ao Fulham vindo do Sporting CP em 2022 e fez 79 jogos pelos Cottagers, ganhando o prêmio de Jogador do Ano em sua temporada de estreia.