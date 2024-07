Bayern de Munique vence corrida por Michael Olise do Crystal Palace

Michael Olise está pronto para a transferência para a Bundesliga e assinou com o Bayern de Munique Foto Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Michael Olise trocou o Crystal Palace pelo Bayern de Munique, anunciaram os dois clubes no domingo.

Olise, que tem um contrato de cinco anos com o Bayern, marcou 10 gols em 19 jogos da Premier League na temporada passada, apesar de ter perdido grande parte do ano devido a lesões.

“Michael Olise é um jogador que pode fazer a diferença e atraiu grande interesse com seu estilo de jogo”, disse o membro do conselho esportivo do Bayern, Max Eberl, em um comunicado.

“Queremos um novo ímpeto em nossa equipe, nova energia, novas ideias – é isso que jogadores como Michael Olise representam. Durante as conversas, ele rapidamente sinalizou que realmente queria se juntar ao FC Bayern. Estamos muito ansiosos por ele. Ele enriquecerá nosso jogo.”

Fontes disseram à ESPN que o ponta de 22 anos tinha grande interesse do Manchester United, Chelsea e, supostamente, do Newcastle, mas acabou decidindo ir para a Bundesliga, juntando-se ao ataque do camisa 9 do Bayern, Harry Kane.

“Este é um grande desafio e exatamente o que eu estava procurando”, disse Olise em uma publicação no Bayern’s X.

O presidente do Palace, Steve Parish, disse em um comunicado: “Estamos muito orgulhosos do que Michael conquistou no Crystal Palace, um clube onde ele se desenvolveu muito como jogador.

“Respeitamos seu desejo de se testar ainda mais no mais alto nível do futebol mundial, e eu gostaria de desejar a ele pessoalmente tudo de melhor em sua próxima aventura com o Bayern de Munique, na Alemanha, que tenho certeza que todos nós acompanharemos de perto.”

As tentativas do Chelsea de contratar Olise foram prejudicadas pelo potencial custo do acordo, disseram fontes à ESPN, com o jogador francês sub-21 devendo custar ao Bayern cerca de £ 60 milhões (US$ 76,8 milhões) após a ativação da cláusula de rescisão em seu contrato.

Ele deve viajar para Paris em julho, pois foi convocado para a seleção francesa que participará do torneio olímpico de futebol.