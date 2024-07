Bears formulam plano de pré-temporada para o QB novato Caleb Williams

LAKE FOREST, Illinois — O Chicago Bears está elaborando um plano para que o quarterback novato Caleb Williams ganhe repetições nos jogos de pré-temporada em agosto.

Os Bears realizam seu primeiro treino de treinamento no sábado, 12 dias antes de sua aparição no Hall da Fama em Canton, Ohio, onde enfrentarão o Houston Texans em 1º de agosto.

O plano para Williams, a primeira escolha geral no draft de 2024, inclui dar ao quarterback bastante espaço para correr nos jogos da pré-temporada, algo que os Bears vêm discutindo desde a primavera.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Não tomamos nenhuma decisão, mas certamente queremos dar a ele algumas repetições”, disse o técnico Matt Eberflus. “Eu conheço os caras do ano passado [2023 first-round QBs C.J. Stroud, Bryce Young and Anthony Richardson] obteve de 45 a 55 repetições em termos desses caras. Estamos olhando bem nessa faixa. Veremos, mas, novamente, é sempre semana a semana porque você tem que ver qual é a saúde da sua linha e onde todos estão. Mas certamente, todas essas exposições são igualmente valiosas.”

Eberflus acredita que as repetições que Williams receberá contra a defesa do Bears nos treinos serão tão valiosas quanto o trabalho que ele vivencia nos jogos de pré-temporada. Chicago também realiza um treino conjunto com o Cincinnati Bengals em 15 de agosto, dois dias antes de seu único jogo de pré-temporada no Soldier Field.

“Vamos levar isso semana a semana”, disse Eberflus. “Mas há valor em todas as repetições quando você pensa sobre isso, porque ele vai enfrentar o [No. 1] defesa. Em jogos de pré-temporada, às vezes você não recebe todos os olhares que receberia durante o treino. Então, acho que há valor igual em ir contra os outros todos os dias e também obter algumas dessas repetições de pré-temporada.”

Antes de seu primeiro treino no campo de treinamento da NFL, Williams expressou seu desejo de aprender o ataque de Chicago “o mais rápido possível”, mas entende o processo que terá que seguir para chegar lá.

“Acho que as repetições são obviamente valiosas”, disse Williams. “Mas temos o entendimento de que é pré-temporada e as coisas vão ser um pouco diferentes em termos de jogo, ofensivamente e defensivamente. Então, a prática aqui é tão valiosa quanto esses momentos. É ter certeza de que não estou [just] ansioso pela pré-temporada e pelos jogos da pré-temporada e estou focado em jogar contra a defesa do Chicago Bears agora e quando esses momentos chegarem, aproveite-os como se fossem tão valiosos quanto os treinos.”

Williams foi nomeado quarterback titular dos Bears antes de seu primeiro treino em maio. Chicago escolheu não parear o novato com um QB veterano por acreditar que Williams era capaz de começar desde o momento em que o recrutaram em abril.

“É só acreditar em Caleb. Colocá-lo lá e vamos lá”, disse Eberflus.

Ainda assim, apesar das altas expectativas, Williams continua realista sobre como ele espera que alguns dias se desenrolem no campo de treinamento e como ele manterá as coisas em perspectiva.

“Tive dias difíceis”, disse Williams. “Espero que eu vá lá. Acho que sou o mais duro comigo mesmo. Vou lá e estrago uma jogada. Já lancei uma escolha no minicamp e coisas assim. Ser duro comigo mesmo, mas também ter um eufemismo de onde estamos e onde estou. A progressão, como eu disse antes, é a chave. Esses momentos ruins não são um momento para ter dúvidas. Isso é apenas uma perda de tempo. É um momento para continuar crescendo, continuar progredindo e continuar acreditando em si mesmo.”

Em um dia em que as expectativas foram criadas pela diretoria e pelos jogadores de Chicago, que buscam dar o próximo passo após um desempenho de 7-10 na temporada passada, o gerente geral Ryan Poles expressou uma meta geral para o quarterback novato que depende do envolvimento de outras pessoas.

“É realmente só para maximizar sua habilidade”, disse Poles. “Acho que quero ver apenas se apoiando no talento ao redor dele também. Acho que deve ser reconfortante saber que você não precisa fazer tudo sozinho, o que torna a situação muito boa para um jovem quarterback.

“Haverá adversidades e eu só quero vê-lo contar com todos nós para superar esses momentos, e então, quando você estiver se sentindo bem e na zona em que esses momentos altos são altos, continuaremos aprendendo e melhorando a cada semana e a cada dia.”