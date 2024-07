Bears, wide receiver DJ Moore alcançam extensão de 4 anos e US$ 110 milhões

LAKE FOREST, Illinois — O Chicago Bears e o wide receiver DJ Moore chegaram a um acordo para uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 110 milhões, a maior na história da franquia, disseram seus agentes a Adam Schefter, da ESPN, na terça-feira.

O acordo — negociado por Drew Rosenhaus, Jason Rosenhaus e Robert Bailey — inclui US$ 82,6 milhões garantidos, o que o coloca em terceiro lugar para um wide receiver em um único contrato na história da NFL (Justin Jefferson US$ 110 milhões garantidos, AJ Brown US$ 84 milhões). Todos os três jogadores concordaram com seus acordos nesta offseason.

Moore, 27, tinha dois anos restantes na extensão que assinou no final de seu contrato de novato com o Carolina Panthers e estava pronto para se tornar um agente livre em 2026. Ele agora tem contrato com o Bears até a temporada de 2029 e é o destaque de uma sala de wide receivers com o veterano de 12 anos Keenan Allen e a nona escolha geral do draft, Rome Odunze.

Uma antiga escolha de primeira rodada, Moore foi o ponto focal de uma troca de 2023 que enviou a seleção geral nº 1 de Chicago para Carolina em troca de Moore e quatro escolhas de draft. Na época da troca, o gerente geral de Chicago, Ryan Poles, disse que estava “nas nuvens” sobre receber Moore no transporte dos Panthers e estava preocupado que o recebedor não estaria disponível se os Bears tivessem esperado além da data em que executaram a troca, 10 de março de 2023.

Em sua primeira temporada com os Bears, Moore teve um ano de carreira, liderando o time em recepções (96), jardas recebidas (1.364), jardas recebidas por jogo (80,2) e touchdowns (8). Ele foi responsável por 39,9% das jardas recebidas de Chicago, a maior porcentagem para qualquer jogador de um time em 2023.

Em uma temporada, Moore mudou a trajetória do ataque dos Bears. Suas 1.364 jardas recebidas foram a quarta maior por um jogador dos Bears na história da franquia, atrás apenas de Brandon Marshall (2012), Alshon Jeffery (2013) e Marcus Robinson (1999).

Desde que entrou na liga em 2018, Moore recebeu passes de 12 quarterbacks diferentes — e ainda assim está em sétimo lugar na NFL em jardas recebidas nesse período, apesar de jogar com um elenco rotativo de QBs.

“Nosso melhor jogador tem que ser o que mais trabalha duro e tem que ser o nosso melhor finalizador e tem que estar disponível para treinar lá fora, e DJ certamente é isso”, disse o técnico do Chicago, Matt Eberflus, em junho. “Ele é tão duro quanto parece e é um ótimo companheiro de equipe e é o nosso trabalhador mais duro e um dos nossos caras mais talentosos.”

Extensões de Wide Receiver na offseason Equipe Jogador Negócio Vikings Justin Jefferson 4 anos, US$ 140 milhões Ursos DJ Moore 4 anos, US$ 110 milhões Leões Rua Amon-Ra Brown 4 anos, $ 120,01 milhões Golfinhos Jaylen Waddle 3 anos, US$ 84,75 milhões Texanos Nico Collins 3 anos, US$ 72,75 milhões Águias AJ marrom 3 anos, US$ 92 milhões Águias DeVonta Smith 3 anos, US$ 75 milhões Potros Michael Pittman 3 anos, US$ 70 milhões Marrons Jerry Jeudy 3 anos, US$ 52,5 milhões

Os Bears recompensaram Moore com uma extensão mais cedo do que eles têm para jogadores sob a direção de Poles. No verão passado, Chicago estendeu o tight end Cole Kmet indo para o último ano de seu contrato de novato. O time deixou o cornerback Jaylon Johnson jogar o último ano de seu contrato de novato em 2023 antes de assinar com ele uma extensão de quatro anos nesta offseason, após usar a franchise tag como um espaço reservado para negociações.

Em março, Poles disse que queria ser “intencional com a ordem em que faríamos as negociações”, o que eventualmente significaria que Moore ultrapassaria outros jogadores dos Bears que estão prestes a completar anos de contrato em 2024.

Allen, que foi negociado com os Bears do Los Angeles Chargers, tem um ano restante em seu acordo. O left guard Teven Jenkins está entrando no último ano de seu contrato de novato e disse que os Bears disseram a ele e seu agente que ele teria que esperar até depois da folga da Semana 7 de Chicago para entrar em negociações.

Ao renovar com Moore, Poles agora tem o núcleo ofensivo do time garantido por um bom tempo; Chicago tem seu primeiro quarterback geral (Caleb Williams), dois wide receivers de primeira rodada (Odunze, Moore), um offensive tackle escolhido entre os 10 primeiros (Darnell Wright) e um tight end titular (Kmet), todos sob contrato por pelo menos os próximos quatro anos (incluindo opções de quinto ano em contratos de primeira rodada).

Moore é o mais novo a lucrar durante um verão de mega extensões de contrato para wide receivers. Seu acordo o torna o segundo wide receiver mais bem pago, atrás de Jefferson, de Minnesota, que assinou o contrato mais rico da história da NFL na posição (quatro anos, US$ 140 milhões) em junho.

ESPN Stats & Information contribuiu para esta reportagem.