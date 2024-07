Beisebol de fantasia: as escolhas essenciais da turma de 2024

Ao contrário do fantasy football e do basquete, os gerentes de fantasy baseball em formatos de redraft geralmente deixam de se preocupar com o draft amador anual da MLB, já que os jogadores de beisebol tendem a levar anos para se desenvolver e ganhar uma promoção para as grandes ligas. O grande RHP do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes, é uma exceção para o sucesso imediato, mas mesmo ele precisou de aproximadamente 10 meses antes de sua estreia na liga principal. Para a maioria dos jogadores, a jornada dificilmente é tão rápida ou suave.

Ainda assim, seja participando de formatos de redraft ou dynasty/keeper, os gerentes de fantasy devem prestar atenção às futuras estrelas do draft mais recente, que foi realizado apenas alguns dias antes do jogo All-Star. Mais do que alguns rebatedores universitários talentosos chegaram a situações positivas, junto com um ou dois potenciais arremessadores ás. Esses jogadores de ponta provavelmente não estrearão antes de 2025, no mínimo, mas a espera deve valer a pena.

Aqui estão os pensamentos de um analista sobre 10 desses indivíduos recentemente selecionados que você deve cobiçar em ligas de beisebol de fantasia para 2025 e além.

Charlie Condon, 3B/OF, Colorado Rockies: A escolha polida nº 3 geral produziu números históricos na Geórgia, detonando 37 home runs como um segundo ano. Ele deve avançar rapidamente pelas ligas menores, talvez garantindo sua estreia por esta época em 2025. Claro, não faz mal que Condon jogue seus futuros jogos em casa na alta altitude do Coors Field também. Não pense demais nisso. Estaremos recrutando Condon em formatos de redraft padrão de 2025, talvez no top 100 geral, e ele já é um prospecto razoável entre os cinco primeiros para a dinastia, graças a um teto alto para produção de corridas.

Travis Bazzana, 2B, Cleveland Guardians: A seleção número 1 geral atingiu .407 com grande potência para o Oregon State e, assim como Condon, não parece precisar de considerável nutrição na liga secundária. O australiano Bazzana tem vontade de ter sucesso e melhorar, muitas vezes confiando em análises para fazer ajustes — e não há nada de errado nisso. Também como com Condon, não perca tempo se preocupando com sua eventual posição defensiva. Este bastão se traduzirá em qualquer lugar do diamante.

Jac Caglianone, 1B, Kansas City Royals: A estrela bidirecional da Flórida deve se concentrar em rebatidas em vez de arremessos para os Royals, e há pouca dúvida sobre seu potencial de poder. Caglianone acertou 68 home runs nas últimas duas temporadas. Ele ostenta um corpo profissional com certeza (1,95 m, 113 kg) e, embora haja alguma preocupação sobre seu perfil de swing-and-miss prejudicando sua média de rebatidas contra arremessadores de primeira linha, os gerentes de fantasia sempre cobiçam opções potenciais de 40 HR.

JJ Wetherholt, 2B/SS, St. Louis Cardinals: Mais um rebatedor universitário de alto nível, Wetherholt é um rebatedor canhoto orientado para o contato, com disciplina no bastão e excelente velocidade, que prosperou em West Virginia. Os fãs dos Cardinals imaginam Wetherholt e o atual SS Masyn Winn liderando sua escalação e roubando inúmeras bases na próxima década. As bases roubadas são mais valiosas para as ligas roto, mas Wetherholt agrega valor em formatos de pontos ao evitar strikeouts também.

Nick Kurtz, 1B, Atletismo de Oakland: Este produto do Wake Forest rebate com força e liderou toda a Divisão I em taxa de caminhada. Os olheiros concordam que suas habilidades devem ser bem transferidas para o próximo nível. Kurtz é um batedor de ordem média para construir em torno, o que a organização do Athletics precisa. Para aqueles preocupados em rebater no espaçoso estádio de Oakland, esqueça isso. Volte sua atenção para o estádio mais amigável para rebatedores de Sacramento, já que Kurtz deve estrear quando o A’s começar a jogar lá.

Christian Moore, 2B, Los Angeles Angels: Moore atingiu .375 com 34 home runs para ajudar a liderar o Tennessee ao primeiro título nacional da escola. Ele é o raro rebatedor orientado para contato que ficou em segundo lugar (atrás de Condon) em velocidade média de saída na temporada passada. Moore provavelmente não roubará muitas bases, mas deve bater o suficiente para que os gerentes de fantasia não se importem. Os Angels, assim como grande parte da era Mike Trout, não têm profundidade de escalação. Então, quando Moore estiver pronto, ele jogará. Ele pode muito bem estar entre os primeiros da classe de 2024 a estrear no próximo verão.

Braden Montgomery, OF, Boston Red Sox: O rebatedor ambidestro Montgomery teve uma média de .733 em sua única temporada no Texas A&M, perdendo a derrota do time na College World Series para os Volunteers devido a uma fratura no tornozelo que pode impedi-lo de estrear nas ligas menores este ano. Ainda assim, Montgomery é um rebatedor direito prototípico de antigamente e, embora possamos não vê-lo nas ligas principais até 2026, veremos poder quando ele chegar lá.

Ryan Waldschmidt, OF, Arizona Diamondbacks: A escolha nº 31 caiu um pouco no draft, mas esse adormecido levou Kentucky à College World Series com seu OPS de 1,079. Waldschmidt rebate com a mão direita e pode acabar como DH, sabendo da prioridade que o Arizona dá à defesa externa. Dito isso, poucos questionam sua capacidade de rebater para média, contato e potência — ah, e ele rouba bases também. Os concorrentes Diamondbacks podem precisar de sua potência com a mão direita na próxima temporada.

Chase Burns, RHP, Cincinnati Reds: Ah, finalmente chegamos a um arremessador. Olha, os rebatedores são consideravelmente mais seguros para propósitos de fantasia em termos de saúde e desempenho estatístico. Burns foi o número 2 geral após dominar em sua única temporada em Wake Forest e ele preenche uma grande necessidade para os Reds, que estão carregados de rebatedores jovens. Burns atinge três dígitos com sua bola rápida e confunde os rebatedores com um slider de alto giro. Talvez ele tome um caminho semelhante ao do dominante Skenes e estreie como um ás no próximo verão. Apenas lembre-se de que Skenes é muito especial, então tente manter as expectativas em algum grau de controle.

Hagen Smith, canhoto, Chicago White Sox: O arremessador do ano da SEC no Arkansas oferece um potencial de ás semelhante ao de Burns, mas ele pode passar despercebido em seus drafts de dinastia. Não deixe isso acontecer. Smith eliminou quase metade dos rebatedores que enfrentou na temporada passada, embora haja alguma preocupação de que ele acabe como um apaziguador devido a seus problemas de comando. Há um potencial também. Podemos ver uma trajetória de Garrett Crochet aqui.