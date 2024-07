Beisebol de fantasia: o que esperar no prazo de negociação da MLB

Embora o cenário comercial tenha sido relativamente calmo nesta temporada, o mundo do beisebol certamente será abalado por transações significativas nos próximos seis dias.

Sim, o prazo final anual de negociações da Major League Baseball chega na terça-feira às 18h00 horário do leste dos EUA, e você pode ter certeza de que vários nomes importantes serão movidos entre agora e então. Tomando apenas o ano passado como nosso exemplo, um 40 negócios foram concluídas nos últimos três dias que antecederam o prazo final, incluindo 27 no último dia.

Sua Liga, Suas Regras Crie uma liga e personalize o tamanho, a pontuação e as regras da liga para jogar na liga você quer jogar. Crie uma liga hoje mesmo!

Para os gerentes de fantasy baseball, isso representa, sem dúvida, a última vez em nossos calendários de temporada em que a mudança pode influenciar o mercado. Jogadores de longa data em ligas “somente” (universos somente AL ou NL) podem atestar isso, muitas vezes acumulando enormes quantidades de recursos de agentes livres para adquirir jogadores negociados entre ligas, mas mesmo em ligas mistas, as negociações de prazo final podem frequentemente criar novas oportunidades para — e às vezes até mesmo tirá-las de — jogadores.

É hora de ficar ainda mais vigilante em relação aos agentes livres, pois depois disso, os maiores nomes provavelmente serão os prospectos do fim da temporada que ganharão uma xícara de café em setembro (veja: Masyn Winn, Evan Carter ou Austin Wells no ano passado).

Então, o que provavelmente acontecerá nos próximos seis dias? Os gerentes de Fantasy certamente esperam histórias de sucesso em negociações de prazo, como Nick Castellanos em 2019 (.321/.356/.646, 14 home runs para o Chicago Cubs) ou Max Scherzer em 2021 (ERA de 1,98 e 89 K’s em 11 partidas para o Los Angeles Dodgers), enquanto evitam histórias de desastres pós-negociação, como Trey Mancini (taxas de .176/.258/.364 para o Houston Astros) ou Frankie Montas (ERA de 6,35 em oito partidas para o New York Yankees) em 2022. É uma prova positiva de que qualquer coisa pode se desenrolar para qualquer jogador que eventualmente troque de time.

Os oito jogadores a seguir — todos eles bastante relevantes para a fantasia — se apresentam como os mais propensos a serem transferidos no prazo final ou antes dele. Aqui está uma rápida sinopse do que esperar de cada um deles após essa eventual transferência, junto com um destino dos sonhos (entre os realistas) para o jogador e o que mais ao redor dele pode ser afetado pelo acordo.

Jack Flaherty, SP, Detroit Tigers: O jogador com a pontuação geral top 50 que eu mais espero que seja negociado, Flaherty já foi movido uma vez no prazo final, em 2023, quando ele foi um desastre absoluto para o Baltimore Orioles na reta final (ERA 6,75 e um rebaixamento em setembro para o bullpen). Ele é um muito melhor arremessador hoje, no entanto, tendo descartado o que era um cortador ineficaz, além de ter ajustado o comando de seu slider a ponto de ter uma taxa de whiff de 39%, sua melhor desde 2021. A durabilidade de Flaherty é uma questão maior do que seu conjunto de habilidades, e não há muitos destinos teorizados que o tirariam do mapa de fantasia. Ele é uma opção posicional bloqueada, entre as 30 melhores, onde quer que termine 2024.

Destino dos sonhos: Orioles. É improvável que aconteça novamente, mas os Orioles apresentam a combinação ideal de suporte de corrida e bullpen, junto com uma casa amigável para arremessadores. Dito isso, os Astros e os Dodgers também se qualificam como pontos fortes para aterrissagem.

Luis Robert Jr., OF, Chicago White Sox: Ele tem lutado para repetir seus números de sucesso de 2023, embora isso se deva em grande parte ao fato de ter perdido 53 jogos devido a uma distensão do flexor do quadril. O ritmo de 162 jogos de Robert quando ele estava ativo é de 36 home runs e 40 bases roubadas, ressaltando seu imenso potencial de pontuação no rotisserie. Ele parece o tipo de jogador que poderia usar muito uma mudança de cenário, e vários times (Dodgers, Philadelphia Phillies) precisam de ajuda externa.

Destino dos sonhos: Phillies. Imagine Robert rebatendo a limpeza, atrás de Kyle Schwarber, Trea Turner e Bryce Harper, com metade de seus jogos acontecendo no Citizens Bank Park, favorável ao HR? Robert seria um alvo “all in” do FAB como um jogador que cruza a liga e chega à Filadélfia.

O arremessador All-Star de Miami, Tanner Scott, estará na Liga Nacional quando agosto começar? Imagens Getty

Tanner Scott, RP, Miami Marlins: Apesar de um treinamento de primavera turbulento e do início miserável de seu time em 2024, ele tem sido discretamente um dos arremessadores de alívio mais produtivos do jogo. Scott, um agente livre iminente, marcou o 12º maior número de pontos de fantasia RP (excluindo titulares elegíveis para alívio), e ele está em uma sequência de 14 aparições sem gols em que os oponentes atingiram 0,087 contra ele. A principal preocupação sobre ele estar no mercado de trocas – e ele está quase certo de ser movido – é que ele se encaixaria em uma função de configuração em outro lugar. Lembre-se, as ligas padrão da ESPN concedem dois pontos por espera e cinco por defesa, o que ajuda. Quanto a quem pode fechar se/quando Scott sair? AJ Puk tem 12 aparições consecutivas sem gols e tem o conjunto de habilidades mais intrigante entre os candidatos em potencial.

Destino dos sonhos: Kansas City Royals. Eles são um dos poucos times em que Scott seria claramente a opção mais habilidosa para fechar, e eles têm uma defesa forte no campo interno, o que ajudaria a aumentar as chances para um arremessador com sua taxa de 50,2% de bola no chão na carreira. Os Phillies também seriam um ponto de pouso sólido.

Jazz Chisholm Jr., OF, Marlins: Escapar das dimensões espaçosas do Marlins Park pode elevar seu perfil de fantasia mais do que qualquer outra pessoa nesta lista. Chisholm está a caminho da temporada mais saudável de sua carreira de cinco anos e, nela, ele tem um wOBA de .334 na estrada, mas apenas .302 em casa. Ele também pode deslizar para a segunda base com mais regularidade em outros lugares, uma bênção adicional para seus gerentes de fantasia.

Destino dos sonhos: Yankees. Chisholm puxou a bola 46,2% das vezes em sua carreira, e esse é o tipo de golpe que se encaixaria bem nos limites do Yankee Stadium. Ele também presumivelmente lidaria com a segunda ou terceira base lá.

Garrett Crochet, SP, White Sox: Uma peça de troca muito comentada, ele traz preocupações sobre sua carga de trabalho sazonal, já que seus 107 1/3 frames até agora já são mais do que ele tinha em toda sua carreira profissional entrando em 2024 (85 1/3). No entanto, por enquanto, ele continua a ter um desempenho de alto nível. As chances são de que qualquer equipe adquirente provavelmente limitará suas entradas, talvez na faixa de 150, embora os benefícios de um elenco de apoio mais forte pelo menos melhorem suas perspectivas de fantasia nesse evento.

Destino dos sonhos: Dodgers. Eles têm sido os mestres em gerenciar cargas de trabalho de arremessos, construindo dias extras de descanso e usando o IL e o ônibus espacial Triple-A inúmeras vezes na última meia década. Os Dodgers também dariam a Crochet um contraste gritante em termos de suporte de corrida e bullpen, o que significa que qualquer partida que ele tenha deixado no tanque — digamos, oito? — poderia permanecer de alto nível para nossos propósitos.

Será que Brent Rooker, de Oakland, pode estar se mudando para um concorrente no prazo final? PA-AP

Brent Rooker, OF, Oakland Athletics: Além do elenco de apoio fraco, ele considera um dos ambientes mais amigáveis ​​aos arremessadores como sua casa, o que significa que qualquer mudança em potencial seria uma bênção para o rebatedor subestimado de 29 anos. Em suas duas temporadas com o Athletics, ele acertou 22 home runs em casa, mas 30 fora de casa.

Destino dos sonhos: Phillies. Ei, eles não se importam com defesa de qualquer maneira, certo? Mas falando sério, Rooker seria um bom “prêmio de consolação” se os Phillies não conseguirem Robert, já que os fatores do parque estão em forte contraste entre Oakland e Philadelphia.

Elias Diaz, C, Colorado Rockies: Os gerentes de fantasia estão mantendo os dedos firmemente cruzados para que ele fique parado além do prazo, embora como um agente livre iminente, Diaz esteja entre os jogadores mais prováveis ​​de serem negociados na próxima semana. Ele é mais um jogador de mentalidade defensiva, embora Coors o tenha tornado muito mais relevante para nossos propósitos, já que ele é um rebatedor de .280/.327/.461 em casa em seus cinco anos com os Rockies, comparado a apenas .229/.289/.356 em qualquer outro lugar.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Destino dos sonhos: Sem comércio. Os Yankees poderiam pelo menos conceder a Diaz uma quantidade de tempo de jogo similarmente grande em comparação com seu arranjo atual, além de um estádio que fosse pelo menos favorável aos rebatedores, mas quase qualquer lugar onde ele pudesse pousar o tornaria um receptor número 2 mediano em ligas de dois receptores, na melhor das hipóteses.

Carlos Estevez, RP, Los Angeles Angels: Outro closer furtivamente bom, seus 456 pontos de fantasia desde o início da temporada passada estão em 13º lugar entre os arremessadores de alívio puro. Estevez está em uma posição semelhante à de Scott, no entanto, pois corre o risco de cair em outro lugar em uma função de configuração em vez de manter seu trabalho atual de closer. Ele está em uma sequência bem boa, no entanto, com suas 17 aparições consecutivas sem gols resultando em 12 defesas.

Destino dos sonhos: Sem comércio. Os Angels não têm muitas alternativas para o nono inning, com Ben Joyce como a opção futura mais lógica no quadro final. Os Royals e os Phillies, como foi o caso de Scott, seriam os lugares de pouso mais fáceis se Estevez for negociado.