Belal Muhammad chama Leon Edwards de irrelevante: ‘Se ele não tivesse esse cinturão, ninguém saberia quem ele é’

Belal Muhammad quer ser um campeão de luta.

A poucos dias de sua primeira oportunidade de ganhar um título no UFC 304, o principal desafiante dos meio-médios não perdeu de vista a tarefa que tem em mãos, que significa entrar em território inimigo e derrotar Leon Edwards na terra natal do campeão.

A agenda lotada de Muhammad foi interrompida repentinamente depois que ele se tornou o candidato número 1 em maio de 2023, porque ele teve que ficar meses parado esperando Edwards finalmente defender seu cinturão contra Colby Covington em dezembro passado.

Agora, sete meses após a vitória de Edwards sobre Covington, Muhammad está ansioso para voltar ao trabalho, com a promessa de que uma vitória no sábado finalmente fará a divisão andar novamente.

“Eu amo lutar”, Muhammad disse ao MMA Fighting. “Você não tem ideia de quão ansioso eu sou, onde estou dizendo ao meu treinador, ‘Vamos fazer alguma coisa, vamos apenas pegar outra pessoa.

“Meu objetivo é ganhar esse cinturão e depois voltar para Abu Dhabi e fazer minha primeira defesa de título lá [at UFC 308]. Quero permanecer ativo. Estou sempre treinando, estou sempre na academia, estou sempre trabalhando. Somos pagos para lutar. Não somos pagos para ficar sentados na lateral do campo.”

Embora Edwards tenha enfrentado períodos de inatividade nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, ele defendeu seu cinturão duas vezes em 2023, o que é o calendário típico da maioria dos campeões do UFC.

O momento da disputa pelo título de Muhammad realmente se concentrou no retorno do UFC à Inglaterra, com Edwards e o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall liderando o card juntos.

Ainda assim, Muhammad não acredita que Edwards esteja apenas operando no relógio do UFC, mas acredita que o campeão está se apegando à relevância por mais um pouco de tempo.

“Leon, como eu disse, é uma questão de medo”, disse Muhammad. “Ele sabe que essas próximas lutas serão difíceis. Ele sabe que vai perder. Ele sabe que, uma vez que essa luta foi assinada, foi como, ‘Tudo bem, bem, essas são minhas últimas chances de andar por aí com esse cinturão. Essas são minhas últimas chances de estar em uma revista GQ ou ir a um jogo de futebol’, ou algo estúpido assim. Porque depois que ele perder, ninguém vai dar atenção a ele. Ele não recebe atenção de outra forma.

“Se ele não tivesse esse cinturão, ninguém saberia quem ele é. Ele não fala por si mesmo. Ele não se promove. Ele nem sabe falar. Mesmo quando ele vai nesses podcasts, ele fica sussurrando. Ele parece tão estúpido. Ele parece medroso. Ele parece que não pertence aqui. Esse cinturão não pertence ao ombro dele. Ele pertence ao meu ombro. Quando eu ganhar o cinturão, vou mostrar para a divisão.”

Muhammad até abraça a oportunidade de fazer isso no país natal de Edwards, com uma multidão que certamente estará do lado do campeão.

Na verdade, ele sente que Manchester é o local ideal para começar seu reinado como campeão.

“Eu adoro isso”, disse Muhammad. “Quando olho para as coisas e sempre trago à tona, qual é o plano de Deus? Você queria [UFC] 300? Você queria ser a atração principal do 300? Mas quando vi essa oportunidade, quando vi que estava indo para Manchester, pensei: “Cara, é isso. É onde esse capítulo termina.”

“É aí que esse reinado de título, essa disputa de título — uma das disputas de título mais difíceis, eu acho, na história do UFC, quando você olha para as lutas que tive, as pessoas com quem tive que lutar — termina comigo indo para sua cidade natal, vencendo-o em seu solo natal, e pegando o cinturão de lá e trazendo-o de volta para cá.”

Enquanto Muhammad esperou por essa oportunidade, ele deixou claro que se tornar campeão do UFC não era o ponto de exclamação que ele queria adicionar às suas conquistas na carreira.

Em vez disso, o veterano de 36 anos que treina em Chicago acredita que ganhar um título é apenas o começo de algo muito maior para ele.

“Meu objetivo não é ser o campeão”, disse Muhammad. “Meu objetivo é ser o melhor peso médio a fazer isso, então para eu ir lá e vencer Leon, que venceu [Kamaru] Usman duas vezes, que todos achavam que era o melhor peso médio para fazer isso, então estou na frente dele e estou logo abaixo [Georges St-Pierre].”

Supondo que ele tenha sucesso no sábado, Muhammad mal pode esperar pelo próximo desafio e promete que não escolherá favoritos quando ganhar o cinturão.

Com aspirações de lutar o máximo possível e defender o cinturão, Muhammad espera que o UFC comece a escalar oponentes imediatamente para que ele possa derrubá-los um por um.

“Você me dá Shavkat [Rakhmonov]você me dá [Jack Della Maddalena]você me dá Ian Garry, e então eu passo por todos eles, não há mais nada,” Muhammad disse. “Eu vou ser consolidado como o melhor que já fez isso.”