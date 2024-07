Belal Muhammad conquista a coroa de Leon Edwards no UFC 304

O apelido de Belal Muhammad é “Lembre-se do Nome”.

Depois da vitória de sábado à noite, eles não vão esquecer.

Muhammad surpreendeu Leon Edwards com uma performance autoritária que misturou luta agarrada sufocante e trocação muito melhorada para vencer o campeonato dos meio-médios por decisão unânime no sábado, no evento principal do UFC 304 na arena Co-Op Live em Manchester, Inglaterra.

Os juízes deram 48-47, 48-47 e 49-46 para Muhammad.

A luta foi uma revanche do encontro de 2021 que terminou sem resultado após Muhammad sofrer uma cutucada acidental no olho e não conseguir continuar. Muhammad teve que esperar pacientemente pela revanche e aproveitou a oportunidade quando ela finalmente chegou com uma performance que definiu sua carreira contra o herói da cidade natal que buscou mandar os fãs para casa felizes.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Temos um verdadeiro campeão em Chicago agora”, disse Muhammad, estendendo sua sequência invicta para 11.

A luta não poderia ter começado melhor para Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC), que não perdeu tempo em atacar e levar Edwards para a lona. No entanto, Edwards conseguiu se levantar novamente enquanto a multidão de Manchester explodia. Edwards começou a trabalhar com sua trocação, perfurando Muhammad com uma joelhada no meio do corpo e acertando um forte uppercut de esquerda. Mas Muhammad rompeu com um uppercut e misturou um slam para uma segunda queda para fechar o round.

Foi uma diferença gritante em relação ao encontro anterior, no qual Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC) metodicamente despedaçou Muhammad no round de abertura antes do golpe no olho encerrar a luta. Desta vez, foi Muhammad despedaçando Edwards. Ele também levou seu grappling a outro nível, cortesia de ter o ex-campeão peso leve Khabib Nurmagomedov em seu acampamento para ajudá-lo a se preparar para a luta.

O palestino-americano começou rápido no segundo round, igualando Edwards na velocidade das mãos e eventualmente derrubando-o. Edwards conseguiu se levantar, mas Muhammad derrubou o campeão de cabeça na lona e rapidamente pegou suas costas. Precisando desesperadamente de uma mudança de ritmo, Edwards se levantou e derrubou Muhammad no final do round.

No terceiro round, Edwards virou o jogo contra o grappler ao garantir uma queda e pegar as costas de Muhammad. O campeão tentou aplicar um mata-leão enquanto Muhammad lutava desesperadamente contra as tentativas durante todo o round. Mas esse foi o único momento notável que Edwards conseguiu encontrar em uma luta que estava solidamente nas mãos de Muhammad.

Edwards abriu o quarto round atacando Muhammad com um gancho de esquerda. Mas Muhammad se segurou, acertando uma combinação que chamou a atenção de Edwards antes de conseguir outra queda e virar o roteiro do round anterior. Edwards inverteu a posição com 25 segundos restantes no round, mas não foi o suficiente para empatar a luta.

Com o treinador Dave Lovell apaixonadamente o incentivando a terminar a luta, Edwards buscou uma sequência de finalização de luta para manter seu título. Infelizmente, Muhammad manteve a pressão e atacou para mais uma queda, sua nona da luta, e novamente o controlou por quase todo o round. Com o tempo se esgotando, Edwards desesperadamente reverteu a posição e acertou Muhammad com uma cotovelada que abriu um corte aberto. Mas era muito pouco, muito tarde. Um novo campeão seria coroado em território hostil.

A derrota encerrou a sequência invicta de 13 lutas de Edwards, a primeira mancha em seu histórico em mais de oito anos.

“Ele disse que eu não sou Khabib [Nurmagomedov] ou Georges St-Pierre. Eu sou Belal Muhammad”, disse Muhammad. “Eu sou meu próprio homem. Agora o mundo sabe e vê, agora eles têm que respeitar. Eu sou um campeão mundial.”