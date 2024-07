Belal Muhammad conquista título após performance sufocante sobre Leon Edwards no evento principal do UFC 304

Belal Muhammad finalmente realizou seu sonho na noite de sábado, após fazer uma performance sufocante para derrotar Leon Edwards e se tornar campeão dos meio-médios no evento principal do UFC 304.

Embora a vitória não tenha sido tão fácil quanto ele previu, Muhammad cumpriu sua promessa de que provaria sua superioridade e fez isso round após round. De uma série de quedas a golpes eficazes que mantiveram Edwards desequilibrado a noite toda, Muhammad mostrou por que ele tem clamado por sua chance pelo título nos últimos dois anos antes de finalmente ter sua oportunidade.

Não havia dúvidas quando a luta terminou que Muhammad fez o suficiente para vencer, com os juízes marcando a luta em 48-47, 48-47 e 49-46, destronando Edwards e se tornando campeão do UFC.

“Parece que todas as pessoas que estão vaiando agora têm muitas lágrimas saindo dos olhos”, disse Muhammad se dirigindo à multidão barulhenta em Manchester. “Vejo vocês com os olhos marejados agora. Isto é pela minha família, pelo meu povo na Palestina.”

Ficou claro durante toda a luta que Muhammad e seus treinadores montaram a estratégia perfeita para lidar com Edwards, já que ele o encarou na troca de abertura e raramente lhe deu tempo para respirar. Edwards estava constantemente preso lutando com seu pé de trás e, se não fosse por algumas reversões no chão, ele poderia ter sido potencialmente excluído dos cartões de pontuação.

Demorou apenas alguns segundos de luta para Muhammad correr para frente e fazer uma queda profunda antes de jogar Edwards na lona. Muhammad teve sucesso de curta duração com Edwards se esforçando para ficar de pé antes de ir para o clinch contra a grade.

Assim que os lutadores se separaram, Edwards começou a se estabelecer em um ritmo com alguns chutes fortes e um uppercut desagradável, mas Muhammad continuou vindo direto para ele. Quando parecia que Edwards estava levando a melhor nas trocas de golpes, Muhammad o atingiu com um uppercut que abalou o campeão.

Muhammad seguiu com outra grande queda enquanto ele ficava no rosto de Edwards, nunca lhe dando um momento para respirar. Uma e outra vez, Muhammad estava colocando pressão constante, o que incluiu outra grande pancada que derrubou Edwards diretamente em sua cabeça.

Embora Edwards tenha conseguido uma reversão no final do segundo round, Muhammad apenas o jogou pela grade e controlou o ritmo durante todo o combate.

Outra queda ocorreu para começar o terceiro round, mas Edwards escapou livre dessa vez e ele realmente pegou as costas de Muhammad enquanto os pesos médios estavam travados contra a grade. Edwards continuou a trabalhar para uma potencial submissão com Muhammad se concentrando em sua defesa.

Muhammad manteve-se paciente para conseguir um reinício no quarto, o que levou a outra combinação rápida em pé e depois a outra queda, o que o levou a levar as costas ao chão. O desafiante atacou com socos após travar o triângulo corporal com Edwards apenas preso em um lugar ruim.

Com cinco minutos restantes, Edwards teve que mudar para o modo desespero, mas em vez disso ele se viu de volta ao chão com Muhammad agarrado em suas costas. Muhammad pegou o triângulo de corpo e começou a procurar um estrangulamento e um face crank enquanto continuava distribuindo punição.

Era como se Edwards estivesse afundando em areia movediça até que ele finalmente explodiu do chão e atingiu Muhammad com uma cotovelada que abriu um corte feio em seu rosto. Ainda assim, era muito pouco, muito tarde, com Muhammad levantando as mãos em vitória enquanto a luta chegava ao fim.

Mais de três anos depois de uma pancada no olho ter encerrado o primeiro encontro, Muhammad finalmente se vingou e se tornou campeão com uma vitória realmente impressionante sobre Edwards em todos os cinco rounds.

“Eu tenho o melhor time do mundo”, disse Muhammad sobre sua vitória. “Nós estudamos profundamente. Nós melhoramos a cada luta. Ele disse certo, eu não sou Khabib [Nurmagomedov]Eu não sou [Georges St-Pierre]Eu sou Belal Muhammad. Eu sou meu próprio homem. Eu sou um campeão mundial.”

Quanto a Edwards, foi um final decepcionante para seu reinado como campeão e ele estava compreensivelmente desanimado após a derrota para Muhammad em seu país natal.

“Não estou surpreso”, disse Edwards sobre a decisão. “Meu corpo simplesmente se sentiu cansado. A semana toda eu estava me sentindo cansado. Parabéns a Belal. Eu gostaria de fazer mais um este ano. Quando for, novembro, dezembro. Estou pronto para ir.”

Com Muhammad agora consolidado como campeão, há uma longa lista de concorrentes esperando na fila para potencialmente chegar até ele, incluindo a máquina de destruição invicta Shavkat Rakhmonov, Ian Garry e Jack Della Maddalena, todos competindo por essa chance. Por enquanto, Muhammad pode apenas saborear a vitória e aproveitar o voo para casa com um título do UFC em volta da cintura.