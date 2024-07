Belal Muhammad disposto a dar a Leon Edwards uma trilogia após o UFC 304… em 3 anos

A vingança de Belal Muhammad demorou a chegar e ele está ansioso para saboreá-la.

“Remember the Name” saiu do Co-op Live em Manchester, Inglaterra, como o novo campeão dos meio-médios do UFC após derrotar Leon Edwards no evento principal do UFC 304. Foi o segundo encontro entre os dois lutadores, com o primeiro terminando em no contest quando um golpe no olho deixou Muhammad incapaz de continuar após pouco mais de cinco minutos de ação.

Isso foi em março de 2021. Desta vez, Muhammad e Edwards fizeram cinco rounds completos, muitos dos quais foram dominados pelo grappling de Muhammad. Os juízes foram unânimes em seu veredito — um aceno unânime para Muhammad — que encerrou uma sequência invicta de 13 lutas para Edwards.

Dizer que Muhammad foi justificado na revanche seria um eufemismo.

“Eu sei que sou o melhor lutador do mundo”, disse Muhammad na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Eu só tinha que provar e tinha que mostrar a vocês. Tivemos três anos e eu tive que sentar lá e pensar naquela última luta, de todo mundo dizendo, ‘Oh, ele o teria vencido.’ ‘Ele teria vencido os outros rounds. Ele teria feito isso, ele teria feito aquilo.’ Nós nem começamos aquela luta.

“Essa luta, nós começamos. Foi isso que fizemos. Nós simplesmente dominamos o campeão, fizemos parecer fácil. Nós fizemos melhor que Colby [Covington] fez, melhor que [Kamaru] Usman fez, e eles são campeões nacionais de luta livre. Eles são isso, isso e isso. Nós fomos para a Bogan High School, um salve para Lou Taylor.”

Embora a trajetória de Edwards no topo da divisão de 170 libras tenha durado apenas pouco mais de 700 dias, ele defendeu com sucesso o título contra Kamaru Usman e Colby Covington, dois de seus contemporâneos de maior sucesso.

Então Muhammad estaria disposto a reservar uma trilogia em seguida?

“Sim, eu vou dar a ele uma revanche em três anos”, disse Muhammad. “Deixe-o trabalhar seu caminho de volta. Eu acho que foi uma luta dominante. Não há realmente necessidade de uma revanche e eu não acho que ele teve aquele longo reinado de um campeão onde ele tem direito a uma revanche. Para mim, eu vim para sua cidade natal na frente de seu povo e em território inimigo, então foi tudo uma bandeja para ele. Mas eu bloqueei.”

Depois, Muhammad e Edwards pareceram trocar gentilezas na gaiola, embora a transmissão não tenha captado o diálogo deles. Foi uma troca padrão pós-luta, Muhammad explicou mais tarde. No mínimo, sua briga tem sido mais com os críticos da mídia social do que com Edwards especificamente.

“Você sempre dá respeito depois de uma luta, passando por uma batalha”, disse Muhammad. “Para mim, foi só, levou três anos para tirar aquele gosto da minha boca, três anos para finalmente ter essa luta de volta, e eu tive que lidar com todos os haters e todos os trolls e todo mundo dizendo que ele teria me derrotado, ele teria feito isso, ele teria feito aquilo, mas agora não há mais nada para eles dizerem.”

Se não for Edwards, então o que vem a seguir para Muhammad?

O desafiante invicto Shavkat Rakhmonov surge no horizonte, com 18 vitórias na carreira, todas por nocaute ou finalização. Depois, há o impetuoso Ian Machado Garry e o nocauteador australiano Jack Della Maddalena.

Basta dizer que Muhammad não tem escassez de potenciais desafiantes com os quais construir seu legado.

“Acho que vencer essa próxima geração de caras”, Muhammad disse, quando perguntado sobre como ele estabelece ainda mais sua grandeza. “Você tem Shavkat, você tem Ian Garry, você tem ‘JDM’. Então, há esses jovens promissores que todo mundo está dizendo que são assassinos. Eles provavelmente ainda estão dizendo que esses caras vão me matar em seguida, certo? Então, se eu for lá e passar por todos esses caras e vencer a velha geração, há realmente — eu só quero ser o cara que fez tudo o que você disse que eu não poderia fazer.

“Então se subirmos, se Dricus [du Plessis] ainda tem o [middleweigt] título, ele bate [Israel] Adesanya, ele estava tentando falar duro comigo. Vou dar umas palmadas nele, tentar ganhar dois cinturões.”