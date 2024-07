Belal Muhammad zomba da provocação de Colby Covington: ‘Ele entende que é uma piada agora’

Enquanto perseguia sua própria oportunidade de se tornar um campeão do UFC, Belal Muhammad convocou vários dos principais concorrentes, e Colby Covington frequentemente estava no topo de sua lista de desejos.

Três vezes desafiante ao título e uma vez campeão interino, Covington constantemente ocupou um lugar perto do topo do ranking dos meio-médios do UFC, mas acabou optando por enfrentar o ex-amigo Jorge Masvidal em 2022. Ele então ficou de fora por mais de um ano esperando outra chance pelo título, que chegou em dezembro passado. Covington ficou aquém novamente em sua terceira tentativa de se tornar campeão indiscutível, perdendo uma decisão desequilibrada para Leon Edwards no UFC 296.

Com um pé quebrado agora curado, Covington começou a olhar para seu retorno ao UFC e ele finalmente chamou Muhammad como um oponente em potencial com Muhammad aguardando o agendamento de sua própria luta pelo título contra Edwards, que acontece no UFC 304 no sábado. Depois de perseguir essa luta por anos apenas para ter seus chamados caindo em ouvidos moucos, Muhammad sente que agora está retribuindo o favor zombando de Covington pedindo para enfrentá-lo.

“Honestamente, essa foi a coisa mais engraçada”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Eu nem vou chamar a atenção para isso porque então eu vou ter um vai e vem com ele. Esse cara é uma piada agora. Ele entende que é uma piada agora. Então ele está tentando ir lá e chamar esses nomes maiores agora. Ele está me chamando, ele está chamando [Charles] Oliveira. Ian Garry não vale a pena. Por quê? Porque Ian Garry é um adversário ruim para você?

“Ele sabe que se perder mais uma luta, acabou. Quão terrível foi aquela última luta, ele está desesperado por algo. Ele está desesperado por uma vitória. Acho que ele vai sentar lá e esperar. Talvez ele vá gritar um [featherweight] ou alguém e esperar que um desses caras morda a isca.”

Muhammad já foi além de Covington como um possível oponente, mas e quanto a um possível confronto contra o ex-campeão de duas divisões do UFC, Conor McGregor?

Até o momento, o astro irlandês ainda não luta desde 2021, mas estava originalmente escalado para enfrentar Michael Chandler no UFC 303, mas uma fratura no dedo mindinho o forçou a sair da luta.

Supondo que a luta seja remarcada, o confronto provavelmente aconteceria no peso meio-médio, e McGregor comentou que poderia considerar buscar o título naquela divisão enquanto tenta derrotar Edwards e Muhammad.

“Leon Edwards adora uma decisão”, McGregor disse recentemente. “Então ele está lutando contra outro cara da decisão, seu cara Belal. Não são bons momentos na disputa pelo título dos meio-médios.”

Em resposta, Muhammad ignorou a sugestão de McGregor de que ele consideraria lutar pelo título dos meio-médios depois de enfrentar Chandler um dia.

Por mais que goste de criticar McGregor nas redes sociais de vez em quando, Muhammad não acredita realisticamente que essa seja uma luta que vá acontecer e isso não tem nada a ver com desinteresse da parte dele.

“Honestamente, isso seria hilário”, disse Muhammad sobre lutar contra McGregor. “Seria engraçado porque eu sei que isso nunca aconteceria. Mesmo agora.

“Nós o vimos abraçando árvores, ele é uma pessoa estranha. Mesmo naquela entrevista, ele parecia estar chapado e estava apenas chamando todo mundo, falando sobre todo mundo. Acho que Chandler vai vencê-lo, honestamente. Vou dar a vitória a Chandler, mas nunca se sabe, certo? Leon provavelmente ainda vai chamá-lo para fora depois daquela luta, então vou deixar esses dois caras perderem e eles se chamarem para fora e acabarem lutando um contra o outro por nada.”