Bella Hadid contrata equipe jurídica para processar Adidas após sessão temática das Olimpíadas de Munique

Bella Hadid está se preparando para uma batalha legal com a Adidas… com fontes nos dizendo que ela contratou um advogado para enfrentar a gigante do vestuário esportivo.

Nossas fontes dizem que ela está chateada com o fato de a empresa lançar uma campanha que associaria qualquer pessoa a uma tragédia como o Massacre de Munique nas Olimpíadas de 1972… com violência contrastando com as próprias opiniões de BH.