Bellingham e Kane salvam a Inglaterra, mas os problemas permanecem para Southgate

GELSENKIRCHEN, Alemanha — Talvez seja melhor ter sorte do que ser bom. Não se engane, a Inglaterra saiu da prisão contra a Eslováquia após vencer por 2 a 1, salva por um momento de brilhantismo individual em vez de qualquer plano de jogo coerente.

Os obituários foram escritos e o anúncio formal da saída de Gareth Southgate do cargo de treinador principal foi elaborado nas mentes dos funcionários responsáveis ​​da Associação de Futebol.

A raiva tomou conta das arquibancadas enquanto os torcedores ingleses, aflitos, assistiam ao seu time cair em um estado de paralisia enquanto tentavam responder ao gol de abertura de Ivan Schranz aos 25 minutos, a quarta exibição consecutiva desse tipo na Euro 2024 e que quase desencadeou sua eliminação precoce de um torneio que muitos esperavam que eles vencessem.

Então, da escuridão, surgiu a luz.

Jude Bellingham resgatou a causa perdida com um golpe mágico, seu chute de cabeça aos 95 minutos forçando a prorrogação, um minuto após o qual Harry Kane acenou para completar uma reviravolta notável e marcar as quartas de final com a Suíça em Dusseldorf, no sábado.

Então está tudo bem de novo, certo? Dificilmente.

A Inglaterra terá grande autoconfiança ao sair deste buraco, mas quando a emoção de uma reviravolta tão dramática diminui, qualquer sugestão de que de repente tropeçou numa fórmula vencedora não sobrevive nem mesmo à análise mais básica. Os dois gols devem muito à sorte.

Kyle Walker lançou a bola na área com o que Southgate descreveu depois como “um lançamento longo à moda antiga”, Marc Guéhi acertou e Bellingham produziu um momento genuíno de mágica. Apesar de toda a conversa sobre jogar na defesa, padrões intrincados de jogo e fluidez tática, aquele momento foi o primeiro chute da Inglaterra no alvo em 95 minutos sombrios contra o segundo pior time restante na Euro 2024.

E o gol da vitória? Três substitutos se combinaram para encontrar Kane, mas dificilmente de forma pré-planejada. A cobrança de falta de Cole Palmer foi defendida pelo goleiro eslovaco Martin Dúbravka. Eberechi Eze chutou para o chão, mas encontrou Ivan Toney, que inteligentemente cabeceou a bola de volta para uma área onde Kane conseguiu atacar de perto.

A Inglaterra ainda está viva e merece crédito por mostrar tal determinação, mas continua a assemelhar-se a uma equipa que luta desesperadamente por respostas, inventando coisas na esperança de que algo dê certo: Bukayo Saka como lateral-esquerdo ou Toney no último minuto do horário normal. Os dois objetivos foram um período eufórico de transformação temporária. O que veio antes e depois, no entanto, é a conclusão mais significativa e alarmantemente semelhante ao nível decepcionante pelo qual foram criticados com razão até agora.

“Havia um espírito e uma união que estavam sendo construídos”, disse Southgate. “Tivemos muitos problemas para resolver durante toda essa preparação para o acampamento, durante o torneio.

“Estamos colocando um curativo sobre coisas diferentes, dando oportunidades aos jogadores jovens e, de alguma forma, encontrando um jeito. Posso imaginar como todos vão reagir a isso, mesmo que tenhamos vencido. Mas ainda estamos lá. A única coisa que não pode ser questionada é o desejo, o comprometimento, o caráter.”

O zagueiro John Stones afirmou depois que a Inglaterra “pode ​​tirar o freio de mão e mostrar seu valor”, talvez inadvertidamente se referindo à cautela inerente com a qual Southgate é frequentemente acusado de sufocar um time abençoado com tanto talento ofensivo.

“Esta noite foi um exemplo de copa de futebol”, disse Southgate em resposta. “Às vezes é uma questão de caráter, coração, espírito. Não defendemos bem no início e não jogamos através da pressão deles, que foi muito bem organizada. Lutamos para quebrar a primeira linha de pressão. Isso não foi o freio de mão Tivemos um problema que não conseguimos resolver: colocar a bola na segunda linha do campo.

“Há uma grande diferença e o jogo contra os suíços irá trazer problemas tácticos completamente diferentes.”

Há sim uma grande diferença, mas o resultado é o mesmo: uma equipe desequilibrada e lutando para movimentar a bola com convicção. Southgate pode tirar alguns pontos positivos. Kobbie Mainoo justificou cabalmente a sua inclusão no meio-campo e certamente manterá o seu lugar no sábado.

Palmer, Eze e Toney foram acréscimos úteis, mas a relutância de Southgate em mudar foi fonte de muita irritação nas arquibancadas. O jogador de 53 anos fez apenas uma alteração, Palmer para Kieran Trippier, até aos 84 minutos, apesar de poucos sinais de que a Inglaterra encontraria o empate. O cartão amarelo precoce de Guehi – inteiramente culpa de Trippier, cujo passe errado o deixou atacando David Strelec – significa que ele será suspenso contra a Suíça e uma nova parceria de defesa-central deverá ser encontrada nos próximos dias.

Isso só aumenta a carga de trabalho de Southgate, cujos problemas dificilmente diminuem à medida que a Inglaterra avança.

E o volume desses murmúrios de descontentamento em relação a ele aumentava a cada minuto que passava antes da intervenção repentina de Bellingham, o foco mais uma vez na gestão de Southgate no jogo e nos temores de que extrair o melhor deste grupo talentoso seja simplesmente uma questão que ele não consegue responder.

Mas tudo isso desaparece para outro dia. É outra indicação da sorte que Southgate desfrutou, juntamente com os avanços tangíveis alcançados nos seus oito anos de mandato, o facto de a metade do sorteio da Inglaterra lhes ter proporcionado os quartos-de-final longe de França, Alemanha, Portugal ou Espanha.

A sorte dele ainda não acabou e ainda há tempo — só um pouco — para acertar.