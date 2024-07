Bem-vindo, Mbappé: os fãs do Madrid finalmente podem cumprimentar a nova estrela do clube

MADRI, Espanha — Olhando para os fãs do Real Madrid lotados nas arquibancadas do Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé sorriu. Ele esperou muito tempo para dizer essas palavras.

“Uau. É incrível estar aqui. Sonhei por muitos anos em jogar pelo Real Madrid. Hoje, esse sonho se torna realidade.”

A história já é bem conhecida: Mbappé acompanhou o Real Madrid quando criança, visitou o clube em testes, quase se juntou a eles em 2017 e novamente em 2022. Agora, Mbappé realmente chegou, assinando oficialmente um contrato de cinco anos na terça-feira, após deixar o Paris Saint-Germain em uma transferência gratuita no final da temporada 2023-24.

Uma espera tão longa merece uma recepção calorosa e os fãs do Real Madrid concordaram, indo em massa ao estádio para recebê-lo. As multidões fizeram com que parecesse um dia de jogo da LaLiga fora de temporada, mas isso era tudo sobre um homem. Os vendedores também não decepcionaram, com camisas, cachecóis e máscaras de Mbappé, todos prontamente disponíveis. A nova loja do clube, construída na lateral do Bernabeu remodelado, se tornou a loja de Kylian Mbappé. Seu rosto foi exibido do chão ao teto em telas gigantes, as prateleiras estocadas quase exclusivamente com suas camisas.

Os fãs ficaram na fila por horas sob o sol de Madri, com temperaturas chegando perto de 100 graus Fahrenheit (37 graus Celsius) esperando os portões do estádio abrirem antes do início do jogo ao meio-dia. Todos os ingressos — disponibilizados gratuitamente para os membros do clube — foram arrematados dias antes.

O campo do Bernabeu foi transformado em um palco para a ocasião. Em uma extremidade, onde um dos gols normalmente estaria, havia um enorme pódio apoiado por uma tela gigante, com as 15 Copas Europeias de Madrid em exibição. Na frente dele, havia assentos para convidados, familiares e amigos, além dos diretores do clube de Madrid, e amplo espaço para fotógrafos e câmeras de TV. Uma passarela azul foi criada para guiar Mbappé do túnel e através do campo.

Quinze anos atrás, um padrão quase impossível foi estabelecido para apresentações de jogadores no Bernabeu quando, na noite de 6 de julho de 2009, Cristiano Ronaldo foi apresentado em sua nova casa. O estádio estava lotado com 85.000 fãs para saudar o vencedor da Bola de Ouro, com pessoas saindo das arquibancadas e entrando no campo.

Um funcionário do clube disse à ESPN que eles nunca tinham visto nada parecido com o caos daquele dia. Foi descrito como o maior evento do gênero, superando a apresentação de Diego Maradona no Napoli em 1984. Alfredo di Stefano e o português Eusebio estavam presentes para Ronaldo, com até o jogador parecendo impressionado.

Será que a chegada de Mbappé — ainda mais aguardada — corresponderá às expectativas?

Para começar, a multidão de terça-feira não chegou nem perto da de Ronaldo. Havia blocos de assentos mantidos vazios em cada extremidade, atrás dos gols, e nenhuma multidão em massa no campo, e havia assentos espalhados pelas arquibancadas. As estimativas variam de pelo menos 70.000 presentes, com o clube colocando o número mais perto de 80.000. De qualquer forma, os fãs que estavam lá fizeram sua presença ser sentida.

Depois de uma longa espera, Mbappé finalmente é um jogador do Madrid, revelado na terça-feira diante de uma grande multidão. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

O primeiro rugido significativo da multidão veio quando Mbappé foi fotografado nos telões do Bernabeu, entrando no estádio. Houve outro quando ele foi mostrado nos bastidores, vestindo sua nova camisa número nove. Um terceiro veio quando o arquiteto da chegada de Mbappé, o presidente Florentino Perez, apareceu. Ele saiu para tomar seu assento na primeira fila, seguido pelo presidente honorário do clube, Pirri, e um convidado surpresa: o ídolo e mentor de Mbappé, Zinedine Zidane.

A multidão se manteve entretida com vídeos dos maiores momentos da Liga dos Campeões do Madrid — o voleio de Zidane em 2002 contra o Bayer Leverkusen rendeu a maior ovação — antes de ver os destaques da carreira de Mbappé até o momento, incluindo fotos dele quando criança, vestindo uma camisa do Madrid. Quando o preâmbulo terminou, Perez falou primeiro. Ele apresentou Mbappé, chamando-o de “o garoto que agora é a estrela”.

Depois de anos de lances fracassados, quase erros e reviravoltas, parecia quase surreal. Saiu Mbappé, entrou em campo vestindo um kit completo do Madrid, sorrindo e acenando para a multidão.

“Você se apaixonou pelo Real Madrid quando era menino”, disse Perez. “Sei que você nunca vai esquecer aquele dia em dezembro de 2012, quando Zinedine Zidane o convidou para o Real Madrid City. Seu amor pelo Real Madrid lhe deu a força para superar todos os obstáculos para estar aqui. Você está aqui porque queria estar. Obrigado por se esforçar para vestir esta camisa.”

A última linha foi uma referência aberta à luta pública de Mbappé para deixar o Paris Saint-Germain, o que fez com que as tentativas do Madrid de contratá-lo fossem rejeitadas em 2021 e 2022. É verdade que Mbappé teve que lutar para estar aqui, recusando-se a ceder à pressão para exercer a opção de estender seu contrato com o PSG até 2025 e garantindo que ele poderia se transferir de graça neste verão.

jogar 5:25 Primeiro discurso de Kylian Mbappe como jogador do Real Madrid na íntegra Kylian Mbappé discursa para o Santiago Bernabéu ao ser apresentado como novo jogador do Real Madrid.

Também ficou claro que, embora este fosse um grande dia para Mbappé, era igualmente grande para Perez. Nenhuma contratação havia levado tanto tempo, exigido tanta paciência, cuidado e discrição. Quando Mbappé finalmente teve sua chance de falar, ele o fez em um espanhol quase perfeito.

“Quero agradecer ao presidente [Perez] “primeiro”, disse Mbappé. “Ele acreditou em mim desde o começo. Muitas coisas aconteceram… mas eu quero dizer obrigado. Quero agradecer a todos que trabalharam para que eu viesse aqui. Eu sei que foi difícil, mas agora estou aqui.”

A multidão gritou para que ele “beijasse o escudo” e Mbappé obedeceu, antes de posar para fotos e dar uma volta no campo.

“Eu tinha certeza que o momento chegaria”

Apesar de ser uma ocasião digna de música ou pirotecnia, esta foi uma apresentação muito Real Madrid. Não houve fogos de artifício, show de luzes ou histrionismo. Foi austero e um pouco antiquado. Mais tarde, na sala de imprensa do Bernabeu, embaixo do estádio, houve tempo para mais reflexão sobre aquela longa espera para se juntar ao Real Madrid, enquanto Mbappé enfrentava suas primeiras perguntas da mídia.

Naquele cenário, a performance de Mbappé foi superlativa, a estrela francesa fazendo um tour de force em charme e carisma. Uma coisa é clara: ele vem se preparando para esse momento há muito, muito tempo.

Em uma entrevista coletiva de 40 minutos, ele respondeu à maioria das perguntas em espanhol sem esforço, muitas vezes sem a necessidade de verificar a tradução do intérprete. Ele só mudou para o francês para responder aos jornalistas que tinham voado de Paris para cobrir sua chegada, o que impressionou o grupo de mídia sediado em Madri.

“Foi um sonho”, repetiu Mbappé, quando solicitado a identificar o momento preciso em que decidiu se juntar ao Madrid. “Depois, virou um objetivo. Estive perto de assinar pelo Real Madrid há dois anos, e há três anos. Faz parte da vida de um jogador de futebol.”

Ele disse que suas primeiras lembranças de Madri foram assistir a Zidane, o homem responsável por trazê-lo ao clube para um teste e, sem dúvida, o primeiro passo no caminho que o trouxe até aqui./p>

“Quando Cristiano [Ronaldo] cheguei, assisti a todos os jogos… vi a apresentação do Cristiano [in 2009] com minha família. Como qualquer criança, eu disse ‘um dia, eu quero ser ele.'”

Apesar de não ter conseguido garantir uma transferência em 2021 e 2022, ele disse que nunca teve dúvidas. “Eu tinha certeza de que o momento chegaria”, disse Mbappé. “Para mim, o Madrid era a única opção. Recebi ofertas de muitos clubes. Mas sempre disse que quando saísse de Paris, iria para o Real Madrid.”

Quando perguntado, ele ofereceu poucos detalhes. Mbappé estava relutante em se debruçar sobre sua luta para deixar o PSG, ou dizer se ele precisaria de cirurgia no nariz quebrado que ele pegou com a França na Euro 2024, ou exatamente como ele se encaixaria na linha de frente do Madrid ao lado de Vinícius Júnior e Rodrygo Goes.

Antes de sua apresentação — e depois de seu exame médico matinal — Mbappé parou no campo de treinamento, encontrando o técnico Carlo Ancelotti e o punhado de jogadores que já estão de volta ao treinamento de pré-temporada antes da turnê do clube pelos EUA. “Eu vou jogar onde o chefe [Ancelotti] “Quer”, disse Mbappé. “Posso jogar nas três posições do ataque. O mais importante é estar bem física e mentalmente, para ajudar o time.

“Para mim, não há debate. Quero estar em campo, mas onde vou jogar… não me importa.”

Agora que os fãs deram uma olhada em Mbappé com a camisa do Madrid, eles vão querer mais, mas ele não sabe quando aquele nariz quebrado — e a necessidade de descansar depois de uma longa temporada — permitirão que ele jogue. “Conversamos esta manhã com a equipe médica”, disse ele. “Vamos ver o que fazemos. Espero jogar o [UEFA] Supercopa [against Atalanta on August 14]… A turnê pelos EUA, veremos. Se o clube quiser que eu vá, eu irei.”

Quando essa estreia tão esperada acontecer, esta será uma nova era, e o Real Madrid — já atual campeão da Espanha e da Europa — tem uma nova estrela. Terça-feira foi só o começo.