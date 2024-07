Ben Affleck compra nova casa em Los Angeles, divórcio de JLo é inevitável

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … Ben acabou de fechar o depósito da mansão Pacific Palisades por US $ 20,5 milhões. A residência deslumbrante tem 5 camas e 6 banheiros com áreas de café da manhã e jantar, uma sala de família separada, escritório, closets, sala de mídia, toalete, casa de hóspedes e assim por diante.

TMZ contou a história… Ben e Jen silenciosamente tentei vender sua casa conjugal em Bev Hills em junho, mas não houve compradores, então eles oficialmente colocá-lo no mercado 11 de julho por US$ 68 milhões. Eles compraram a casa no ano passado por cerca de US$ 61 milhões, então, com o imposto sobre mansões de Los Angeles, comissões imobiliárias e vários milhões em reformas, eles terão sorte em empatar.