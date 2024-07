Ben Affleck fechou mansão de US$ 20 milhões no aniversário de Jennifer Lopez

Ben Affleck garantiu suas novas escavações ao mesmo tempo Jennifer Lopez comemorou um marco … porque ele oficialmente arrebatou sua luxuosa mansão enquanto J Lo soprava as velas.

TMZ confirmou que Ben recebeu seu pequeno presente no mesmo dia em que Lopez completou 55 anos – fechando o depósito de sua mansão de US$ 20 milhões em Los Angeles.

Vale a pena notar … Jennifer também fez sua própria mudança imobiliária em seu aniversário, finalizando a venda de seu condomínio em Nova York no mesmo dia – vendendo seu duplex de quatro quartos e 7,5 banheiros na Big Apple por US $ 23 milhões após anos de procurando um comprador.

TMZ contou a história… BA adquirido a casa Pacific Palisades, com cinco quartos e seis banheiros, completa com escritório, closets, sala de mídia, toalete e casa de hóspedes, por US$ 20,5 milhões – uma mudança que torna o divórcio de Lopez aparentemente inevitável.