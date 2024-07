Benefícios de visão do VA: que tipo de tratamento oftalmológico você pode obter se tiver benefícios por invalidez do VA?

EUSe você for elegível para os benefícios de assistência médica do VA, você pode receber assistência oftalmológica por meio do VA. Isso inclui cobertura para exames oftalmológicos de rotina, testes preventivos de visão para condições como glaucoma e até mesmo óculos em certos casos.

Quando se trata de exames oftalmológicos de rotina, os benefícios de assistência médica do VA os cobrem para indivíduos qualificados. Isso significa que você pode fazer exames oftalmológicos regularmente sem se preocupar com o custo. Para agendar um exame oftalmológico, você pode entrar em contato com seu provedor de cuidados primários do VA ou contatar o centro médico ou clínica do VA mais próximo.

Para aqueles que são cegos ou têm baixa visão, o VA oferece serviços de reabilitação e cuidados de visão mais avançados. Se isso se aplica a você, vale a pena descobrir se você se qualifica para esses serviços especializados.

Quanto aos óculos, VA cobrirá o custo se você atender a requisitos específicos. Você deve ter uma deficiência compensável relacionada ao serviço, ser um ex-prisioneiro de guerra, ter recebido uma Coração roxoreceber benefícios sob Título 38 Código dos Estados Unidos 1151ou receber uma pensão maior por estar permanentemente confinado em casa e precisar de assistência e frequência regulares.

Além disso, você deve ter problemas de visão causados ​​por uma doença ou seu tratamento para o qual você está recebendo cuidados VA, como derrame, diabetes, esclerose múltipla, doença vascular ou doenças crônicas geriátricas. Alternativamente, seus problemas de visão podem ser causados ​​por uma lesão ou seu tratamento para o qual você está recebendo cuidados VA, como uma reação a medicamentos prescritos, cirurgia de catarata, lesão cerebral traumática ou politrauma.

Veteranos cegos e com baixa visão são elegíveis para serviços avançados de visão

Em casos em que há comprometimento funcional, ou seja, partes do corpo não funcionam tão bem quanto deveriam, o VA também pode cobrir o custo dos óculos.

É importante observar que esses benefícios são projetados para dar suporte àqueles que serviram nosso país e agora estão lidando com problemas relacionados à visão. Se você acha que pode ser elegível para esses benefícios, vale a pena explorar suas opções e entrar em contato com o VA para obter mais informações.

Em resumo, o VA oferece benefícios abrangentes de cuidados com a visão para indivíduos qualificados, incluindo cobertura para exames oftalmológicos de rotina e óculos em situações específicas. Se você acredita que se qualifica para esses benefícios, não hesite em explorar o suporte disponível para você pelo VA.