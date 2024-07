Berhalter desafiante enquanto a US Soccer analisa a eliminação da Copa América

KANSAS CITY, Missouri — Gregg Berhalter disse acreditar que ainda é o homem certo para liderar a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, apesar de ter sido eliminado da Copa América de 2024 na fase de grupos na segunda-feira, com uma derrota por 1 a 0 para o Uruguai no Arrowhead Stadium.

A derrota, combinada com a vitória do Panamá por 3 a 1 sobre a Bolívia em uma partida simultânea em Orlando, Flórida, deixou os americanos em terceiro lugar no grupo. O Uruguai avançou como vencedor do Grupo C, e o Panamá, que derrotou uma seleção dos EUA com 10 homens na quinta-feira, avançou para as quartas de final como o segundo classificado do grupo.

O diretor esportivo da Federação de Futebol dos EUA, Matt Crocker, disse em um comunicado após o jogo que uma revisão seria conduzida sobre a saída do time.

Questionado em sua entrevista coletiva após o jogo se ele ainda era a pessoa certa para liderar a seleção dos EUA na Copa do Mundo de 2026, Berhalter respondeu com um simples “sim”.

No entanto, ele admitiu que as performances não foram boas o suficiente.

“Só de ver os rostos dos rapazes no vestiário e ver a emoção da equipe e dos jogadores, ficamos amargamente decepcionados com os resultados”, disse ele. “Sabemos que somos capazes de mais, e neste torneio, não mostramos isso. É realmente tão simples quanto isso.

“Você olha para o cenário que foi montado com os fãs neste torneio, com o alto nível de competição neste torneio, e nós deveríamos ter feito melhor. Faremos uma revisão e descobriremos o que deu errado e por que deu errado, mas é um sentimento vazio agora, com certeza.”

Quando perguntado se ele deveria liderar a revisão do fracasso do torneio, Berhalter disse: “Isso não depende de mim”.

Crocker liderará a decisão sobre manter ou não Berhalter.

“Nosso desempenho no torneio ficou aquém das nossas expectativas. Precisamos melhorar”, disse Crocker em uma declaração após a derrota. “Faremos uma revisão abrangente do nosso desempenho na Copa América e como melhorar melhor o time e os resultados enquanto olhamos para a Copa do Mundo de 2026.”

Gregg Berhalter não conseguiu liderar a seleção masculina dos EUA na fase de grupos de um grande torneio que sediou pela primeira vez em sua história. Michael Reaves/Getty Images

O Uruguai marcou o gol da vitória aos 66 minutos em um gol controverso de Mathías Olivera. Ronald Araújo cabeceou em uma cobrança de falta que foi defendida por Matt Turner, que começou contra o Uruguai após deixar a partida de quinta-feira com uma lesão na perna.

Olivera foi o primeiro jogador a pegar o rebote e parecia estar em posição de impedimento no momento do cabeceio de Araújo. Mas depois de um longo atraso, o árbitro Kevin Paolo Ortega apontou para o meio do campo para defender o gol, para desgosto dos jogadores americanos e de grande parte da torcida.

A Bolívia havia empatado contra o Panamá momentos antes, o que brevemente colocou os Estados Unidos de volta ao segundo lugar no grupo na classificação ao vivo. Berhalter recebeu a notícia do empate da Bolívia no banco momentos antes do gol do Uruguai e tentou transmitir uma mensagem aos jogadores logo antes do tiro livre do Uruguai.

O meio-campista americano Tyler Adams disse: “Não fomos eliminados do jogo de hoje”, referindo-se à derrota de quinta-feira para o Panamá como o resultado que atrapalhou os esforços dos americanos no torneio.

“Não quero entrar em um jogo preocupado com outros resultados”, disse Adams. “O objetivo deve ser vencer o jogo. Assim que você começa a jogar por um empate e absorve pressão, e eles começam a possuir diferentes fases do jogo, então você está f—ado contra um time como esse. Você não quer entrar em jogos com a ideia de que tem que empatar ou marcar um ponto.”

A seleção dos EUA nunca havia sido eliminada da fase de grupos de uma Copa do Mundo, Copa América ou Copa Ouro que sediou. Os EUA estão agora 2-4-3 contra o Uruguai.

Berhalter foi recontratado em junho de 2023 e recebeu um contrato até a próxima Copa do Mundo, que os EUA co-sediarão com Canadá e México. Mas, apesar de uma escalação que incluía Christian Pulisic, Weston McKennie e Adams, os EUA não conseguiram nem igualar sua última aparição na Copa América, quando perderam para a Argentina nas semifinais de 2016.

Durante o segundo tempo na segunda-feira à noite, a torcida da casa começou a gritar: “Demitam Gregg”.

Os jogadores apoiaram amplamente Berhalter após a partida.

“Todos nós temos uma sensação de conforto com Gregg, e todos nós o entendemos; nós o temos há muito tempo”, disse McKennie. “Ele fez o time progredir muito além de onde começamos há quatro ou cinco anos, e eu acho que a conexão que temos com ele é importante, e ter um treinador — jogadores que atravessariam uma parede de tijolos por ele, o ouviriam.

“Aconteça o que acontecer, acontecerá, mas acho que se ele for o treinador, estaremos todos felizes.”

Adams disse que nem tudo que precisa mudar é “necessariamente de cima” e enfatizou a necessidade de os jogadores lidarem melhor com os momentos de pressão.

“Eu tenho fé absoluta nele”, disse Adams sobre Berhalter. “Não acho que seja o trabalho de um treinador em muitas situações. Você sabe, nós colocamos um plano de jogo em prática; os caras precisam seguir o plano de jogo, é claro, mas você é um jogador de futebol no final do dia. Quantas vezes você jogou o jogo?

“Você precisa ser capaz de encontrar soluções em campo também. Ele ficou conosco em muitos momentos difíceis; acho que vamos ficar com ele também. Acho que isso é importante.”

Os EUA jogarão amistosos em setembro contra Canadá e Nova Zelândia.

Yunus Musah começou no lugar do suspenso Timothy Weah para os EUA, o que mudou Giovanni Reyna para uma função de ponta. Weah foi expulso no início da derrota para o Panamá na quinta-feira por conduta violenta sem a bola, e foi suspenso por um jogo adicional pela CONMEBOL por suas ações.

O jogo de segunda-feira no Arrowhead Stadium começou agitado. Um primeiro tempo frenético foi interrompido por 14 faltas no total e duas lesões que exigiram substituições.

O ponta uruguaio Maximiliano Araújo deixou a partida em uma maca aos 27 minutos após uma queda forte após uma colisão em um escanteio de ataque do Uruguai. Ele foi substituído por Cristian Olivera.

Quatorze minutos depois, o atacante norte-americano Folarin Balogun saiu devido a uma lesão após colidir com o goleiro uruguaio Sergio Rochet.

Berhalter colocou em campo as opções de ataque Josh Sargent e Malik Tillman no final, enquanto os EUA buscavam o empate, mas os americanos terminaram com apenas três chutes a gol e não foram rápidos o suficiente para tirar a bola dos pés dentro da área de 18.

Berhalter fez referência a gols esperados em várias ocasiões na segunda-feira para apoiar sua alegação de que a seleção dos EUA fez o suficiente na Copa América para criar chances. Segundo a Opta, os americanos criaram 0,58 gols esperados contra 1,4 do Uruguai.

“Eu acho que, novamente, quando você está em um torneio de futebol, há muito pouco que separa o sucesso do fracasso”, disse Berhalter. “E é uma ação. É uma decisão do árbitro e você pode estar em apuros.

“E para nós, é ter esse entendimento. Esse entendimento de que toda vez que pisamos em campo, isso tem um impacto. E acho que estamos chegando lá, mas nem sempre estamos lá. E isso é algo que podemos melhorar.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.