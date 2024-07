Bernhard Langer perde o corte de Munique no último evento da turnê europeia

MUNIQUE — Bernhard Langer se despediu do circuito europeu em casa, na Alemanha, 50 anos após a estreia do bicampeão do Masters.

Langer, de 66 anos, não passou o corte no BMW International Open em Munique na sexta-feira, mas disse que guardará com carinho as “memórias maravilhosas” que criou.

“É difícil colocar em palavras. Foi meio que um sonho se tornando realidade para mim, crescer em uma vila de 800 pessoas onde ninguém sabia o que era golfe”, disse Langer. “Quando eu disse aos meus colegas que iria jogar golfe, eles pensaram que eu era louco. Eu consegui viver esse sonho por 50 anos.”

Langer fez sua estreia na turnê europeia em 1974 e jogou mais de 500 eventos, conquistando 42 vitórias.

Bernhard Langer cumprimenta a multidão após jogar com o número 18 no BMW International Open, o último evento do circuito europeu de uma série de 50 anos. Stuart Franklin/Getty Images

O alemão fez 73 tacadas, 1 acima do par, na segunda rodada, terminando três abaixo da linha de corte em sua última participação no circuito.

No começo deste ano, Langer rompeu o tendão de Aquiles enquanto se exercitava e passou por uma cirurgia. Ele havia planejado jogar o Masters uma última vez. É possível que ele ainda possa retornar em 2025 para uma despedida de Augusta.

“Pude viajar pelo mundo, conhecer reis e rainhas e jogar golfe com todo tipo de pessoa, fossem eles empresários bem-sucedidos ou apenas açougueiros, pedreiros ou qualquer outra pessoa”, disse Langer.