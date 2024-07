Bertoletti de Chicago ganha o primeiro título de comedor de cachorro-quente do Nathan’s

NOVA YORK — Patrick Bertoletti, de Chicago, devorou ​​58 cachorros-quentes para ganhar seu primeiro título masculino na quinta-feira no concurso anual de comer cachorro-quente Nathan’s Famous Fourth of July, aproveitando a ausência da maior estrela do evento.

Bertoletti venceu em uma corrida apertada de 10 minutos, onde o líder quicava para frente e para trás. Bertoletti, de 39 anos, derrotou 13 competidores do mundo todo em um teste para ver quem consegue devorar mais cachorros-quentes em 10 minutos.

“Eu não ia parar de comer até terminar o trabalho”, disse Bertoletti.

Bertoletti superou seu recorde anterior de 55 cachorros-quentes no evento, realizado todo Dia da Independência em Coney Island, Nova York.

O atual campeão masculino, Joey “Jaws” Chestnut, não compareceu à competição este ano por causa de uma disputa de patrocínio. Em vez disso, Chestnut competirá contra soldados em uma base do Exército dos EUA em El Paso mais tarde no dia. Chestnut venceu 16 das 17 competições anteriores.

Bertoletti disse que perdeu peso e treinou por três meses com “urgência” de se preparar para o evento de quinta-feira, achando que tinha boas chances de vencer.

“Com Joey não aqui, eu sabia que tinha uma chance”, ele disse. “Eu consegui desbloquear algo que não sei de onde veio. Mas não estou reclamando.”

Mais cedo na quinta-feira, a atual campeã Miki Sudo, da Flórida, conquistou seu 10º título na divisão feminina.

Sudo consumiu 51 cachorros-quentes em 10 minutos e estabeleceu um novo recorde mundial para mulheres.

“Estou feliz em poder dizer que isso é meu por mais um ano”, disse Sudo após ganhar sua 10ª faixa rosa.

O estudante de higiene dental de 38 anos venceu no ano passado depois de engolir 39 1/2 cachorros-quentes.

Sudo derrotou 13 competidores, incluindo a rival de 28 anos Mayoi Ebihara, do Japão. Ebihara ficou em segundo lugar depois de comer 37 cachorros-quentes em 10 minutos. Ela também foi vice-campeã em 2023. Sudo também consumiu mais do que seu parceiro, o ex-fisiculturista da Flórida Nicholas Wehry, que comeu 46 cachorros-quentes na competição masculina.

A vitória de Bertoletti marca a primeira vez que o famoso cinturão de mostarda foi para alguém além de Chestnut desde 2015.

Milhares de fãs, alguns usando chapéus de cachorro-quente de espuma, reúnem-se todos os anos para o evento realizado do lado de fora do local original do Nathan’s em Coney Island, no Brooklyn, um destino à beira-mar com parques de diversão e uma cultura carnavalesca de verão. Rich Shea, CEO da Major League Eating, que organiza o evento, observou como as pessoas ainda apareciam em massa, mesmo que Chestnut não estivesse lá.

“Apenas um grande competidor, um grande cara, um homem adulto e um homem que fez uma escolha de não estar aqui hoje”, ele disse sobre o popular campeão da gastronomia na ESPN. “Mas, felizmente para nós, dezenas de milhares de pessoas estão se aglomerando em torno do Nathan’s Famous. É uma peregrinação todo ano. Esta não é uma multidão paga de Hollywood. Isto é excitação.”

Os competidores vieram de mais de uma dúzia de estados e cinco continentes, com candidatos do Brasil, Japão, Reino Unido, Coreia do Sul, Austrália e República Tcheca competindo pelo cobiçado título e um prêmio de US$ 10.000.

No ano passado, Chestnut, de Indiana, mastigou seu caminho para o título ao engolir 62 dogs and buns em 10 minutos. O recorde, que ele estabeleceu em 2021, é 76.

Chestnut foi inicialmente desconvidado do evento devido a um acordo de patrocínio com a Impossible Foods, uma empresa especializada em substitutos de carne à base de plantas e que anunciou na ESPN durante todo o evento na quinta-feira.

Desde então, a Major League Eating disse que havia revogado a proibição, mas Chestnut decidiu passar o feriado com as tropas mesmo assim.

O evento em El Paso foi realizado em uma base do Exército que não é facilmente acessada pelo público. Ainda assim, algumas centenas de fãs apareceram para apoiar Chestnut, alguns vestindo fantasias de cachorro-quente e outro vestindo uma camiseta que dizia: “Deixe Joey comer”. A contagem de 57 de Chestnut superou os quatro soldados de Fort Bliss, que comeram um total de 49.

Antes do evento, Chestnut expressou medo de que ele não pudesse ter um bom desempenho sem o apoio da grande e barulhenta multidão de Coney Island. Mas depois ele disse que havia atingido um “ritmo recorde”.

“Eu amo vocês, pessoal”, Chestnut disse aos fãs em Fort Bliss após reconhecer o serviço militar de seu pai, avô e irmão. “Vocês me pressionaram tanto, muito obrigado.”

O evento foi patrocinado pela Impossible Foods, embora seus produtos veganos não tenham sido usados ​​na competição. O CEO da empresa, Peter McGuinness, apareceu no palco com Chestnut e representantes da Operation Homefront, uma instituição de caridade que apoia famílias de militares. Ele presenteou a organização com um cheque de doação de US$ 106.000; US$ 1.000 para cada cachorro-quente comido.