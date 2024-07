Bhad Bhabie publica declaração de ganhos de apenas fãs de US$ 57 milhões

Bhad Bhabie pode estar passando por uma fase difícil em termos de relacionamento – mas é um mar tranquilo no que diz respeito às finanças dela … porque ela aparentemente está ganhando muito dinheiro.

No fim de semana, BB postou seu demonstrativo de lucros históricos do OnlyFans datado de 2021 – e o número é impressionante, pois supera US$ 57 milhões… e além do mais, estamos sendo informados de que o número é 100% legítimo e que seus recibos são verificados.

A parte interessante… com base no detalhamento do caixa, BB parece ter ganhado mais dinheiro com DMs do que com assinaturas… o que significa que seus fãs realmente queriam transmitir seus pontos de vista pessoalmente e se comunicar com ela.

Claro, os memorandos de dinheiro – que só podem ser considerados uma ostentação de sua fortuna – vêm logo após Bhad Bhabie compartilhar o vídeo chocante de seu ex-namorado Le Vaughn aparentemente agredindo ela e ferimentos horríveis em seus olhos devido a supostos incidentes de DV separados.

Danielle admitiu que ainda amava LV – mas disparou para um fã que sugeriram que eles ainda eram um casal, mesmo depois de sua filha recém-nascida. De qualquer forma, DB está nadando em dinheiro.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O caminho para se tornar US$ 57 milhões mais rico não foi fácil… BB foi recentemente apresentado no documentário de Max “Teen Torture, Inc.” onde ela relembrou sua passagem pelo centro de reabilitação do Turn-About Ranch com desgosto. Atualmente está em 4º lugar no Top 10 de programas dos EUA da Max.

Isso foi notavelmente parte de sua jornada para se tornar famosa quando ela começou Dr. Filprograma de TV … mas não sem sua cota de cicatrizes emocionais, como estamos aprendendo agora.