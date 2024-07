Bhad Bhabie visto abraçando e beijando o namorado Le Vaughn após espancar

Bem, agora sabemos… Bhad Bhabie está considerando a surra que levou das mãos do namorado / papai do bebê como uma noite ruim, porque eles estão juntos novamente em grande estilo.

Como informamos, Bhad Bhabie tinha postei vídeo no início deste mês de Le Vaughn derrubando-a no chão. Ela também postou uma foto de um hematoma horrível no olho. Ela excluiu ambos, mas o que aconteceu com ela ficou claro.