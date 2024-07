Bianca Censori sai sem calças para almoçar com Kanye West

Bianca Censori dar Kanye West estamos de volta… e desta vez ela está em público com apenas uma calcinha cobrindo-a abaixo da cintura – uma pequena mudança em relação ao que estamos acostumados.

Ye e sua esposa partiram o pão na quarta-feira no Chateau Marmont em Los Angeles e Bianca não se preocupou em usar calça, short, saia… nada. Era apenas a calcinha dela lá fora.

Confira as fotos… Bianca também não está usando sutiã (duh) e as pessoas podem ver através de sua blusa transparente… que não faz nada para cobrir seus seios. Ainda assim, há mais cobertura lá em cima do que normalmente vemos quando ela está em público.