Bianca Censori usa shorts minúsculos e leva o noroeste para ‘Deadpool 3’ com Kanye

Kanye West dar Bianca Censori são claramente cinéfilos… com a dupla fazendo outro filme em seus trajes normais – e, desta vez, North West está com eles para um filme que pode ser um pouco maduro para ela.

Como já dissemos… North é muito próxima do pai dela – fazendo rap nas faixas do álbum “Vultures” dele e sendo um problema direto para a mãe dela se ela não tiver permissão para ver o cara, de acordo com Kim Kardashian .

Esta é a segunda vez que Ye e Bianca vão ao cinema nos últimos dias… lembre-se, na semana passada Censori e Ye foram ao “Fly Me to the Moon” estrelado por Channing Tatum dar Scarlett Johansson – com Bianca vestindo um camisa transparente e sem sutiã. Sim, tudo estava em plena exibição.