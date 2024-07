Biden atacado no RNC por famílias de militares mortos durante a retirada do Afeganistão

Reproduzir conteúdo de vídeo





Os familiares dos mortos durante a desastrosa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão falaram no palco da Convenção Nacional Republicana num momento emocionante… e criticaram o actual presidente.

Membros da família Gold Star – parentes dos 13 homens e mulheres do serviço militar americano mortos durante a retirada do Oriente Médio há três anos – subiram ao palco e compararam suas interações com Joe Biden dar Donald Trump … criticando Biden pela resposta de seu governo à família assassinada.



O grande momento começou com um vídeo de Biden verificando seu relógio na base da Força Aérea de Andrew depois que os corpos foram devolvidos do Afeganistão… e, em entrevistas confessionais, eles disseram que parecia que ele tinha coisas melhores para fazer.

Alícia dar Herman Lopez – os pais do cabo Hunter López que morreu durante a evacuação – depois falou no palco, acrescentando que quando os corpos dos 13 militares foram devolvidos aos EUA, Biden encontrou o avião, mas afirmam que ele fez o momento sobre si mesmo.

Em vez de se concentrar na tragédia, eles dizem que Biden continuou mencionando seu filho Beau Biden – que faleceu de câncer – e não focou nas perdas… um momento de desconexão que fica com os familiares.

Outra queixa… as famílias criticaram Biden por nunca nomear publicamente os seus entes queridos e afirmaram ainda recentemente no debate que ninguém morreu durante a retirada – com Christy Shamblinsogra do sargento da Marinha. Nicole Geedizendo que quando conheceram Trump, ele sabia os nomes de todos os seus familiares.

Como devem saber… 13 militares dos EUA e cerca de 170 civis afegãos foram mortos no aeroporto de Cabul por um homem-bomba – uma tragédia que o Departamento de Defesa disse não ser evitável a nível táctico.

Ainda assim, Biden foi criticado pela forma como seu governo lidou com a situação – especialmente pelo prazo auto-imposto de 31 de agosto.

Os nomes de todos os 13 militares mortos no incidente foram lidos no palco e a família também segurou suas fotos… com a multidão demonstrando muito amor às famílias depois que elas falaram com gritos de “EUA” e “Nunca esqueça” reverberando por toda parte a sala.