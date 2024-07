Biden diz que está grato por Trump estar seguro após tiroteio em comício e denuncia violência política

Washington

CNN

—



O presidente Joe Biden disse que está grato pelo ex-presidente Donald Trump estar seguro após um tiroteio em seu comício na Pensilvânia.

Falando de Rehoboth Beach, Delaware, cerca de duas horas após o tiroteio, Biden disse: “Não há lugar na América para esse tipo de violência”.

“É doentio”, acrescentou o presidente.

Com o aparente tiroteio ameaçando inflamar ainda mais a retórica política nos meses que antecederam novembro, Biden aproveitou a oportunidade para pedir a união do país.

“Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos ser assim”, disse ele.

Biden e Trump conversaram na noite de sábado, disse uma autoridade da Casa Branca.

O tiroteio — que está sendo investigado como uma tentativa de assassinato, de acordo com autoridades policiais — deixou Trump sangrando no ouvido. Um porta-voz disse que o ex-presidente estava “bem” e sendo tratado em um centro médico. O atirador suspeito e pelo menos um participante do comício foram mortos, disse o promotor público Richard Goldinger, do Condado de Butler, Pensilvânia, à CNN.

Biden estava participando da missa na Igreja Católica St. Edmond em Rehoboth Beach quando o tiroteio ocorreu. O presidente deve retornar à Casa Branca no final da noite de sábado, interrompendo seu fim de semana planejado em Delaware. Ele receberá um briefing atualizado de autoridades de segurança interna e policiais no domingo, disse a autoridade da Casa Branca.

O tiroteio marca uma grande virada não apenas para o país, mas para o papel de Biden como presidente: ele entrou na igreja como um presidente lutando por seu futuro político e saiu em um papel familiar – o de conselheiro-chefe da nação, agora encarregado de unir os Estados Unidos durante uma crise séria.

O tiroteio no comício de Trump é uma reviravolta chocante no que tem sido uma temporada política altamente carregada para ambos os candidatos dos principais partidos. Biden lançou a corrida como a decisão entre a continuação e a possível destruição da democracia nos Estados Unidos. Essa retórica agora será examinada de perto após o aparente ataque, incluindo comentários que o presidente fez em uma ligação com doadores em 8 de julho, durante a qual ele disse: “É hora de colocar Trump no alvo”, de acordo com um resumo da ligação fornecido por sua campanha.

Biden disse em uma declaração no sábado anterior que estava rezando por Trump: “Jill e eu somos gratos ao Serviço Secreto por colocá-lo em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-la.”

Momentos após o incidente, os representantes da campanha de Biden se reuniram e decidiram retirar todos os anúncios de TV e limitar suas mensagens públicas de campanha.

A gerente de campanha de Biden, Julie Chávez Rodríguez, e a presidente Jen O’Malley Dillon enviaram uma nota à equipe de campanha na noite de sábado, logo após o tiroteio, pedindo que a equipe “se abstivesse de fazer quaisquer comentários nas redes sociais ou em público”.

“Também estamos pedindo a todos que pausem qualquer comunicação proativa de campanha em todas as plataformas e em todas as circunstâncias até que tenhamos mais informações”, escreveram eles em uma nota obtida pela CNN.

Chávez Rodríguez e O’Malley Dillon começaram a nota dizendo que, à medida que mais informações chegam, eles estão “gratos aos membros da polícia que imediatamente entraram em ação e desejam a Trump uma recuperação rápida e completa”.

O clima dentro da Casa Branca é de “choque” enquanto as autoridades respondem ao tiroteio, de acordo com um alto funcionário do governo, que acrescentou que as autoridades queriam “ser receptivas e sérias”.

O chefe de gabinete de Biden, Jeff Zients, enviou uma breve nota à equipe da Casa Branca na noite de sábado, dizendo que o presidente estava monitorando “de perto” a situação e continuaria a fornecer atualizações, de acordo com a nota obtida pela CNN.

Biden disse à sua equipe que queria se dirigir à nação assim que fosse informado, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

“É realmente horrível”, disse o alto funcionário do governo, respondendo à reação dentro da Casa Branca após o incidente.

“Isso nunca deveria acontecer. É inconcebível”, disse um alto funcionário da Casa Branca à CNN.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.

Evan Perez e Camila DeChalus da CNN contribuíram para este relatório.