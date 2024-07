Biden supera e gasta mais que Trump em junho, enquanto surgem dúvidas sobre o futuro político do presidente

CNN

—



O presidente Joe Biden superou — e gastou dramaticamente mais — que a campanha do rival republicano Donald Trump no mês passado, mostram novos relatórios de campanha apresentados no sábado, levantando questões sobre por quanto tempo a equipe política do presidente poderá operar a todo vapor se as doações acabarem.

Alguns dos grandes doadores do Partido Democrata alertaram sobre o fraco desempenho de Biden no debate presidencial do mês passado, e ele enfrenta pedidos crescentes de autoridades eleitas para abandonar sua tentativa de um segundo mandato na Casa Branca.

A campanha de Biden intensificou seus gastos em junho, mostram os novos registros na Comissão Eleitoral Federal, gastando mais de US$ 59 milhões enquanto anunciava pesadamente. Seu principal comitê de campanha entrou em julho com quase US$ 96 milhões restantes em sua conta bancária — uma quantia substancial, mas não o suficiente para sustentar o ritmo de gastos alucinante de junho por muito tempo sem novas infusões de dinheiro.

Em contraste, a campanha de Trump gastou pouco menos de US$ 10 milhões, deixando US$ 128 milhões em seu cofre de guerra.

Enquanto isso, o Comitê Nacional Republicano arrecadou quase US$ 67 milhões em junho — um dos meses de maior arrecadação de fundos nos últimos anos, superando em muito os US$ 39,2 milhões arrecadados pelo Comitê Nacional Democrata no mês passado — à medida que o aparato político de Trump acumulava uma vantagem financeira sobre Biden e o Partido Democrata rumo a julho e ao confronto das eleições gerais.

Os assessores de campanha de Biden argumentam que capitalizaram a vantagem de arrecadação de fundos que o presidente teve durante os primeiros meses deste ano para construir uma operação terrestre robusta em estados-chave de campo de batalha que os ajudarão a prevalecer. E eles disseram que a campanha arrecadou US$ 38 milhões nos quatro dias seguintes à performance amplamente criticada de Biden no debate. Os relatórios arquivados no sábado à noite, no entanto, incluem apenas os últimos dias do mês passado após o confronto de 27 de junho em Atlanta. O impacto total do debate — e outros marcos importantes da campanha, incluindo a recém-concluída Convenção Nacional Republicana e o anúncio do senador de Ohio JD Vance como companheiro de chapa de Trump — não será evidente até que as campanhas apresentem detalhes de arrecadação de fundos e gastos aos reguladores federais em agosto.

Como a CNN relatou anteriormente, alguns doadores — temendo uma derrota republicana em novembro caso Biden permaneça no topo da chapa — estão retendo contribuições ou colocando eventos de arrecadação de fundos em espera, já que o presidente enfrenta pressão de alguns democratas para sair da disputa. Uma arrecadação de fundos que ocorreu no fim de semana em Cape Cod arrecadou mais de US$ 2 milhões, disseram autoridades da campanha.

O evento de sábado foi agendado semanas antes da atual turbulência no partido e foi encabeçado pela vice-presidente Kamala Harris, a mais provável herdeira caso Biden desista da disputa.

“Vamos vencer esta eleição”, disse Harris à multidão no sábado, pedindo que espalhassem a mensagem aos amigos.

Muitos especialistas em financiamento de campanha dizem que, caso Harris se torne a indicada, qualquer dinheiro restante nas contas bancárias da campanha seria transferido para sua operação política, porque ela já faz parte da chapa.

Mas — em uma prévia das prováveis ​​disputas legais que surgiriam em razão da saída de Biden — alguns advogados republicanos discordam, argumentando que, segundo algumas interpretações, Biden e Harris devem ser formalmente nomeados por seu partido antes que qualquer dinheiro possa ser transferido.

“Se o presidente Biden estiver comprometido em passar o bastão para sua vice-presidente e quiser poder alimentar sua campanha com o atual fundo de guerra da campanha Biden para Presidente, ele primeiro terá que se tornar o indicado legal de seu partido”, escreveu o veterano advogado eleitoral republicano Charlie Spies em um artigo de opinião recente no The Wall Street Journal.

Embora Biden tenha superado seu rival republicano no mês passado, os registros dos últimos dias ressaltam o quanto Trump aproveitou seus problemas legais como uma ferramenta de arrecadação de fundos.

As contribuições para a operação política de Trump aumentaram no dia de sua condenação no caso de suborno em Nova York, em 30 de maio — quando três comitês conjuntos de arrecadação de fundos relataram ter recebido US$ 19 milhões em doações acima de US$ 200, de acordo com uma análise da CNN dos registros dos últimos dias junto à Comissão Eleitoral Federal.

Trump foi condenado por um júri de Manhattan por 34 acusações de falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento de dinheiro para silenciar uma estrela de filme adulto. Ele e seus aliados buscaram caracterizar a condenação como politicamente motivada.

A análise mostra que 30 de maio marcou o dia de maior arrecadação de fundos do ano para Trump até 30 de junho.

A CNN analisou as contribuições detalhadas – aquelas de doadores que deram mais de US$ 200 – para determinar a arrecadação diária de fundos dos comitês conjuntos de arrecadação de fundos de Trump com o Comitê Nacional Republicano e comitês do partido estadual. Uma parte dos lucros de um desses comitês, o Comitê Trump 47, também beneficia um PAC de liderança que ajudou a cobrir despesas legais de Trump e alguns de seus aliados.

O PAC da liderança, Save America, relatou ter pago mais de US$ 827.000 em despesas legais e ter carregado outros US$ 1,64 milhão em dívidas legais em julho, de acordo com seus registros na FEC no sábado.

Enquanto isso, a campanha de Trump tem gasto consistentemente muito menos que a de Biden.

A maior parte de suas despesas em junho foi para despesas de mala direta, de acordo com os registros. A equipe de Trump está contando muito com super PACs conservadores para dados e trabalho de campo para ajudar a encontrar um caminho para a vitória em estados de campo de batalha – seguindo uma decisão recente da Comissão Eleitoral Federal que permite maior coordenação entre candidatos e super PACs em trabalhos dispendiosos de campanha porta a porta.

Os registros de sábado mostram que o principal super PAC pró-Biden, conhecido como Future Forward ou FF PAC, encerrou junho com quase US$ 122 milhões em seus cofres. Quase metade dos US$ 32,8 milhões que o PAC arrecadou no mês passado veio do braço sem fins lucrativos do grupo, que não divulga seus doadores.

Outros grandes doadores em junho incluíram o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman (US$ 3 milhões), o ex-presidente-executivo do Google, Eric Schmidt (US$ 1,6 milhão), e James Murdoch, filho do magnata da Fox News, Rupert Murdoch, e sua esposa Kathryn (US$ 100.000 no total para o casal).

Enquanto isso, um super PAC que apoia a candidatura de Trump, o MAGA Inc., entrou em julho com quase US$ 114 milhões em dinheiro disponível.

Dois terços dos US$ 22,5 milhões arrecadados no mês passado vieram de apenas três doadores, que assinaram cheques de US$ 5 milhões cada: o hoteleiro Robert Bigelow; Linda McMahon, que comandou a Administração de Pequenos Negócios durante o mandato de Trump na Casa Branca e teve um espaço para discursar em sua convenção de nomeação; e a gigante do tabaco RAI Services.

Edward-Isaac Dovere e Samantha Waldenberg, da CNN, contribuíram para esta reportagem.