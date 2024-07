Biles competirá integralmente nas finais da equipe olímpica, apesar de lesão na panturrilha

PARIS — Uma lesão na panturrilha não vai desacelerar Simone Biles.

A estrela da ginástica americana está na escalação para todos os quatro eventos durante as finais olímpicas por equipes na terça-feira à noite.

Biles torceu a panturrilha esquerda enquanto se aquecia para exercícios de solo durante a qualificação de domingo. Ela recuou brevemente para ter a panturrilha enfaixada, mas depois retornou e postou as melhores pontuações no solo e no salto em seu caminho para o topo do geral.

Na semana passada, os líderes da equipe dos EUA consideraram manter Biles fora das barras assimétricas nas finais por equipe para dar a ela uma pequena folga durante os Jogos. Em vez disso, Biles fará parte de todos os eventos durante as finais, quando três ginastas competem e todas as três pontuações contam.

Os americanos são os grandes favoritos para ganhar o ouro depois de ficarem em segundo lugar, atrás da Rússia, em Tóquio, três anos atrás.