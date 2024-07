Bill Belichick assina ‘Inside The NFL’, juntando-se ao elenco como analista

Bill Belichick oficialmente tem uma nova agitação … o ex-técnico do New England Patriots está se juntando ao “Inside The NFL” neste outono como analista.

A NFL anunciou a notícia na manhã de quinta-feira … revelando que o futuro membro do Hall da Fama ingressará Ryan Clark, Chade Johnson dar Chris Longo é o programa semanal que detalha todas as histórias mais atraentes da liga.

A participação de Belichick no programa começará em agosto. 30… e durará até o Super Bowl.





“Estou emocionado por me juntar à minha nova equipe na NFL Films”, disse o jogador de 72 anos, “e por trabalhar em uma franquia de televisão tão histórica”.

Bill filmou um comercial divertido com Clark para ajudar a anunciar a mudança… e, claro, seu famoso moletom com capuz foi mencionado durante a cena.

A CW transmitirá o programa pela segunda temporada consecutiva… e o presidente da rede, Dennis Millerdisse em um comunicado que contratar Belichick para a iteração deste ano “é uma verdadeira virada de jogo”.

“Ele não é apenas um dos treinadores mais talentosos da história da NFL, mas seu conhecimento e paixão pelo futebol são verdadeiramente incomparáveis”, disse Miller. “Os fãs agora terão a chance de ouvir seus insights e entender melhor as nuances do jogo do próprio mestre. Mal podemos esperar que Bill, Ryan, Chad e Chris façam um show de nível de campeonato durante toda a temporada.”

Bill – quem deixou seu papel com os Patriots após 24 temporadas na primavera – vem preenchendo sua agenda de 2024 recentemente. Em abril, ele se juntou ao “The Pat McAfee Show” como analista preliminar. Ele também prometeu ser um convidado regular no Eli dar Peyton Manning‘Manningcast’ do Monday Night Football nesta temporada.

Claro, ele foi localizado aproveitando o tempo livre com sua namorada de 23 anos, Jordan Hudsontambém.