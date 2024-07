Bill e Hillary Clinton endossam Kamala Harris para presidente

Conta dar Hillary Clinton não perdeu tempo dando seu apoio para trás Kamala Harris … acrescentando que eles nunca experimentaram nada que os preocupasse mais do que um segundo Trunfo prazo.

O ex-primeiro casal fez o anúncio no X logo após o presidente Joe Biden eles pegaram não buscaria um segundo mandato … abandonando sua candidatura à reeleição.

Os Clinton iniciaram a sua declaração elogiando Biden por todo o seu trabalho árduo no serviço público… apontando especificamente as suas realizações económicas e dizendo que ele trabalhou arduamente para cumprir o objectivo dos Pais Fundadores de formar uma união mais perfeita.

É claro que nenhuma declaração de Clinton estaria completa sem um ataque ao candidato republicano e antigo presidente Donald Trump… com o casal a dizer que “viveu muitos altos e baixos, mas nada nos deixou mais preocupados com o nosso país do que o ameaça representada por um segundo mandato de Trump.”