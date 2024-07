Bill Maher zomba de pessoas que dizem que Deus salvou Trump do assassinato

Bill Maher está farto até AQUI de toda conversa que Deus salva Donald Trump do assassinato … e ele está aqui para dizer ao mundo, toda essa conversa sobre Deus é besteira.

O apresentador do ‘Real Time’ lançou-se sobre todos os republicanos que disseram que Deus poupou Trump, como se Deus interviesse quando os líderes estão em risco. Na verdade, observa Bill, o congressista Steve Scalise disse logo após o tiroteio: “Ontem houve milagres e acho que a mão de Deus também esteve lá.” Bem, o próprio Steve foi baleado gravemente há alguns anos, então BM pensou que talvez “Deus estivesse tendo um dia ruim”.

Bill acha que é tudo muito simples. Trump é um MF’er sortudo. Ele não faz exercícios e está significativamente acima do peso, mas está com uma saúde razoavelmente boa. Ele consegue arquivar processos criminais e outros casos com os quais seus apoiadores simplesmente não parecem se importar. E é e é …