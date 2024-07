Billy Horschel mantém liderança de uma tacada no chuvoso Open Championship

TROON, Escócia — Foi há pouco mais de 13 meses, depois que o atual campeão Billy Horschel marcou 12 acima do par, 84, na primeira rodada do Memorial Tournament, que o ex-campeão da FedEx Cup falou sobre suas dificuldades mentais em um jogo implacável.

“Minha confiança está no nível mais baixo da minha carreira inteira — acho que nunca estive em toda a minha carreira no golfe”, disse Horschel no Muirfield Village Golf Club em Dublin, Ohio, em 1º de junho de 2023.

No domingo, Horschel terá a chance de reescrever seu legado na rodada final do 152º Open Championship no Royal Troon Golf Club. Ele sobreviveu ao vento e à chuva no sábado para registrar 2 abaixo do par 69, dando a ele um total de 54 buracos de 4 abaixo do par 209, uma tacada melhor do que seis golfistas, incluindo o vencedor do PGA Championship Xander Schauffele, Sam Burns e Justin Rose.

“Eu adoro isso”, disse Horschel. “Trabalhei a vida inteira para estar nessa posição. Ouça, eu estive na liderança muitas vezes indo para uma rodada final. Obviamente, isso é importante. Significa um pouco mais. Todos nós sabemos disso. Sabemos o que isso significa para todos. Eu sei o que isso significa para meu legado no jogo de golfe e o que eu quero fazer e realizar.

“Mas estou animado por estar aqui. Eu queria estar aqui a minha vida inteira. Finalmente estou aqui. Estou abraçando isso.”

Horschel, 37, é um vencedor oito vezes no PGA Tour. Ele nunca se saiu muito bem no The Open — errando o dobro de cortes (seis) do que cortes feitos (três) em nove partidas anteriores — mas o nativo da Flórida teve sucesso na Europa. Ele empatou em 21º no Open de 2022 em St. Andrews, na Escócia, e venceu o BMW PGA Championship de 2021 no DP World Tour em 2021.

Horschel disse que abraçou a dificuldade e a dureza do golfe links. Foi isso e muito mais no sábado, quando os céus escoceses se abriram logo após os líderes darem a tacada inicial. Eles foram recebidos por ventos brutais na carne dos últimos nove buracos.

O número 1 do mundo, Scottie Scheffler, que registrou um par 71 e está em oitavo com 2 abaixo, chamou o segundo nove buracos em Royal Troon de “provavelmente os nove buracos mais difíceis que já joguei”.

Scheffler disse que acertou driver e 3-wood sólidos no par-4 15 e não chegou ao green em dois. Ele acertou um drive sólido e um 3-iron forte no 18º de 453 jardas.

“Provavelmente não bato um 3-wood em um par-3 com muita frequência”, disse Scheffler. “Sim, estava bem selvagem lá fora, mas fiz um bom trabalho de moer.”

Muitos outros não gostaram das condições e dificuldades em Royal Troon no sábado.

Shane Lowry, da Irlanda, vencedor do Open Championship de 2019, começou a terceira rodada com uma vantagem de duas tacadas sobre Daniel Brown, da Inglaterra, um qualificador relativamente desconhecido. Lowry ampliou sua vantagem para três tacadas com um birdie no par-5 do quarto buraco, mas as coisas desmoronaram para ele logo depois.

No famoso oitavo buraco par-3, conhecido como Postage Stamp, Lowry deu sua tacada de saída no bunker Coffin do lado esquerdo do green. Sua tacada curta rolou para fora do green, resultando em um duplo bogey 5.

Lowry fez cinco bogeys nos últimos nove buracos, errando putts de 5 pés no buraco 12 e 6 pés no buraco 14. Sua abordagem no par 4 do buraco 18 levou algumas fileiras até as arquibancadas, resultando em outro bogey.

Lowry fez um 6 acima do par 77 e está em nono com 1 abaixo do par. Ele jogou os sete buracos finais em 7 acima do par.

“Este jogo é simplesmente difícil, e agora você sente o quão difícil foi jogar bem os dois primeiros dias nessas condições”, disse Lowry. “Sinceramente, foi brutal. Acho que para mim o oitavo buraco foi matador, realmente, faça par lá, e você ainda pode atirar 3 ou 4 acima dali e ainda estar liderando o torneio. Acabei de dar minha tacada de wedge lá. Olha, eu realmente não sei o que dizer. Foi uma rotina. Não foi muito divertido.

“Você teria que questionar por que não houve alguns tees colocados para frente hoje, para ser honesto. Acho que 15 e 17 — tipo 15 são 500 jardas jogando contra esse vento, é — sim, eles continuam tentando fazer buracos mais longos, mas o melhor buraco neste campo tem cerca de 100 jardas.”

Brown, que cresceu em uma fazenda de porcos e vacas em Burneston, Inglaterra, ainda está na disputa apesar de alguns soluços nos dois buracos finais. Brown tinha uma vantagem de 1 tacada quando mudou para 6 abaixo com um 5 pés no No. 12 e novamente quando fez um 5 pés no No. 16.

Brown, um regular do DP Tour que chegou ao campo sobrevivendo à qualificação final, não conseguiu manter a liderança depois que sua bola caiu nos bunkers do lado do green nos números 17 e 18, e ele não conseguiu se levantar e descer. Ele perdeu três tacadas nos dois buracos finais para ficar uma tacada atrás de Horschel.

“Sim, ainda estamos lá”, disse Brown. “Foi difícil. Estou um pouco decepcionado com a forma como os dois últimos buracos foram porque eu fui muito bem para chegar onde cheguei, e sim, é um pouco desagradável terminar assim.”

Brown, 29, está tentando se tornar o quarto jogador de golfe desde 1900 a vencer em sua estreia em um grande campeonato — Francis Ouimet (US Open de 1913), Ben Curtis (Open de 2003) e Keegan Bradley (PGA Championship de 2011) foram os outros.

“Acho que muitas pessoas provavelmente pensaram que eu estaria tremendo esta manhã e muito nervoso, mas estou absolutamente bem”, disse Brown.

Os jogadores que venceram a chuva e o vento com horários de saída mais cedo tiveram um tempo muito melhor do que aqueles da tarde. Thriston Lawrence, da África do Sul, que começou a terceira rodada 10 tacadas atrás de Lowry, teve seis birdies em oito buracos nos primeiros nove a caminho de um 65 de 6 abaixo do par. Ele estava 3 abaixo do par e jogará a rodada final com Horschel.

Burns teve oito birdies enquanto registrou 65 e se juntou ao grupo com 3 abaixo do par que inclui Russell Henley, que registrou 66 no sábado.

Adam Scott, Justin Thomas e Matthew Jordan estão 4 tacadas atrás de Horschel, que pela primeira vez na carreira terá uma vantagem de 54 buracos em um torneio importante.

Horschel disse que passou parte da semana se visualizando segurando o Claret Jug no 18º buraco no domingo, “indo até a multidão e sendo parabenizado como campeão do Open”.

“É isso que farei novamente esta noite, e espero que se torne realidade amanhã”, disse Horschel. “Se não se tornar, então voltarei à luta e trabalharei mais duro para voltar a uma posição como essa novamente.”