Billy Ray Cyrus menospreza incêndios de esposa afastada em confronto acalorado

Ao longo do discurso, Billy Ray acusa Firerose de não ouvi-lo e pisar nele. Ele então a ataca por seus problemas de saúde… ouça, enquanto ele parece chamar a atenção para a mutação do gene BRCA1 de Firerore e para a cirurgia de mastectomia dupla pendente.

Não está claro apenas pela gravação sobre o que eles estão brigando, mas fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… a briga aumentou por causa de um convite para Billy Ray se apresentar com Nicki Minaj em sua parada da turnê no Tennessee.

Disseram-nos que Billy Ray e Firerose pensaram que tudo era de última hora … com a estrela do Disney Channel mais tarde transferindo a culpa para sua ex-esposa. No entanto, fontes próximas a Billy disseram ao TMZ… A frustração de Billy resultou do fato de Firerose impedi-lo de comparecer ao show… com o cantor australiano apenas sugerindo que eles fossem ao show depois que fosse tarde demais para o BRC subir ao palco.