BKFC em negociações com Bam Margera, buscando adicionar ex-‘Jackass’ Star à equipe de comentários

Acostume-se a ver Bam Margera ao lado do ringue no BKFC … soubemos que a ex-estrela de ‘Jackass’ está negociando com a promoção, e o objetivo é trazê-lo como locutor!

Margera, de 44 anos, está conversando com executivos do Bare Knuckle Fighting Championship… e todos os sinais apontam para Bam se juntar à equipe de comentários como analista de cores para eventos selecionados.

Não está claro com que frequência Margera trabalharia com o BKFC (eles normalmente realizam vários eventos por mês)… mas não seria um caso único. Seria uma parceria duradoura.

A notícia não é totalmente chocante. Bam foi recentemente flagrado no BKFC 62 no Hard Rock em Hollywood FL onde assistiu lutas com a esposa dele Danni Marieenquanto eles se sentavam a poucos metros do círculo quadrado.