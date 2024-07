Blog ao vivo do UFC 304: Leon Edwards vs. Belal Muhammad 2

Este é o blog ao vivo do UFC 304 para Leon Edwards x Belal Muhammad 2, a luta principal pelo título dos meio-médios no sábado em Manchester, Inglaterra.

Em 2021, Edwards e Muhammad se enfrentaram no evento principal de um card do Fight Night em Las Vegas, com a luta terminando em no contest após um cutucão inadvertido de Edwards no olho. Depois, “Rocky” lutou contra Nate Diaz, vencendo uma decisão que lhe rendeu uma chance pelo título, onde ele então marcou um dos maiores nocautes da história do UFC contra Kamaru Usman, um chute na cabeça de última hora para finalmente reivindicar o ouro de 170 libras. Defesas de título bem-sucedidas contra Usman e Colby Covington se seguiram, e Edwards agora está firmemente entrincheirado como um dos melhores lutadores peso por peso do mundo, e subindo no ranking dos maiores pesos médios de todos os tempos.

Depois que sua luta com Edwards terminou sem resultado, Muhammad imediatamente fez campanha por uma revanche, mas sem sucesso. Em vez disso, Muhammad teve que voltar a subir na classificação um degrau de cada vez, acumulando cinco vitórias consecutivas no peso meio-médio, quatro das quais contra oponentes classificados. Mesmo isso parecia não ser o suficiente, mas no final as coisas deram certo para Muhammad, que finalmente teve sua chance de redenção e ouro no peso meio-médio.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC 304.