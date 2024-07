Blog ao vivo do UFC 304: Tom Aspinall vs. Curtis Blaydes 2

Este é o blog ao vivo do UFC 304 para Tom Aspinall x Curtis Blaydes 2, a luta co-principal pelo título interino dos pesos pesados ​​no sábado em Manchester, Inglaterra.

Aclamado por muitos como o próximo grande peso-pesado, Aspinall cumpriu todas as suas promessas em novembro passado, entrando em campo em cima da hora para reivindicar o título interino dos pesos-pesados ​​com um nocaute em 69 segundos sobre Sergei Pavlovich no UFC 295. Ainda apenas o campeão interino, enquanto Jon Jones continua esperando por um encontro com Stipe Miocic, Aspinall tem a chance de se consolidar na mente de muitos como o verdadeiro rei dos pesos-pesados ​​com uma vitória sobre Blaydes.

Um dos pesos pesados ​​mais talentosos da Terra por muitos anos, a carreira de Blaydes foi prejudicada por duras derrotas em seus maiores momentos. No entanto, o ex-campeão nacional de wrestler da JUCO tem consistentemente derrotado os principais competidores no peso pesado, e sua vitória impressionante sobre o emergente Jailton Almeida no UFC 299 finalmente garantiu sua passagem para sua primeira chance pelo título.

Confira abaixo o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 304.