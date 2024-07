Blog ao vivo do UFC Denver: Rose Namajunas x Tracy Cortez

Este é o blog ao vivo do UFC Denver para Rose Namajunas x Tracy Cortez, a luta principal do peso mosca no sábado na Ball Arena em Denver.

Namajunas, duas vezes campeã em 115 libras, compete pela terceira vez na divisão peso mosca após dividir suas duas primeiras lutas na nova categoria de peso. Ela perdeu uma decisão de três rounds para Manon Fiorot em setembro passado, mas se recuperou ao superar Amanda Ribas em um evento principal de cinco rounds em março.

Atualmente, Namajunas está classificado em 10º lugar no peso mosca no MMA Fighting Global Rankings e em 15º lugar na lista Pound-for-Pound.

Cortez entra como substituta de última hora de Maycee Barber. Invicta no UFC até agora, Cortez era esperada para enfrentar Miranda Maverick em 20 de julho, mas foi retirada daquela luta para enfrentar Namajunas no novo evento principal do UFC Denver. A inatividade desacelerou a escalada de Cortez nas paradas, mas se ela derrotar Namajunas, ela se moverá vários passos mais perto da frente da linha de contendores do peso mosca.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Denver.