Bob Esponja Calça Quadrada é autista, diz o dublador Tom Kenny

Tom Kenny – a voz por trás de “Bob Esponja Calça Quadrada” – está atingindo a icônica esponja amarela com um novo diagnóstico… autismo.

Como Tom disse à multidão na convenção… Bob Esponja está “meio que dentro do espectro”, chegando ao ponto de chamar o personagem de desenho animado de autista.

TK diz que chegou a essa revelação depois de falar com um fã do espectro, que perguntou se Bob Esponja também poderia ser autista. Ele se lembra de ter dito ao fã… o autismo era o superpoder de Bob Esponja, da mesma forma que era para aquele garoto.

Esta não é a primeira vez que Tom aborda Bob Esponja e a possibilidade de ele ser autista. Em 2012, ele conversou com Marc Maron e especulou que Sponge poderia ser autista… citando sua obsessão por seu trabalho e suas tendências de hiperfixação como prova.

Bob Esponja não é o primeiro personagem infantil a ser diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo. “Vila Sésamo” adicionou uma Muppet chamada Julia à sua lista… que explicitamente tinha autismo.