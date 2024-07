Bobbi Althoff responde a alegações de que dorme com seus entrevistados famosos

A estrela da mídia social – que disparou para a fama viral no ano passado e mudou – lançou uma diatribe em sua história no Instagram na noite de terça-feira … respondendo à mensagem direta de um odiador alegando que ela passava os fins de semana pulando de cara famoso em famoso cara.

Bobbi diz que nunca fez isso com ninguém com quem conversou no “The Really Good Podcast” – observando que ela dificilmente sai em geral. Bobbi diz que recebe esses rumores toda vez que posta e pede às pessoas que “vá viver a vida que você merece e cale a boca”.