Bobby Bonilla Day: Por que o New York Mets paga US$ 1,19 milhão todo dia 1º de julho

O calendário virou para 1º de julho, e isso significa uma coisa: é hora de os fãs do Mets em todos os lugares desejarem um Feliz Dia de Bobby Bonilla! Por quê? Na segunda-feira, Bobby Bonilla, de 61 anos, receberá um cheque de $ 1.193.248,20 do New York Mets, como ele fez e fará todo 1º de julho de 2011 a 2035.

Devido à estrutura salarial do beisebol, o pagamento anual de Bonilla costuma ser maior do que algumas das atuais estrelas jovens do esporte ganhariam em um determinado ano.

Mas o Mets não está sozinho na prática de distribuir pagamentos diferidos a jogadores famosos muito depois de eles terem se preparado para o time pela última vez, com MVPs anteriores e vencedores de Cy Young entre os nomes notáveis ​​​​que ainda recebem contracheques anuais de seus empregadores anteriores.

Na entressafra passada, o dinheiro diferido se tornou um ponto de discussão ainda maior em todo o esporte, com Shohei Ohtani optando por uma estrutura com o Los Angeles Dodgers que atrasará os pagamentos de US$ 680 milhões de seu meganegócio de US$ 700 milhões. Ele começará a receber US$ 68 milhões por ano em 2034.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o pagamento de Bonilla, o dinheiro diferido na MLB e os jogadores atuais que ganharão menos na temporada de 2024 do que Bobby Bo receberá do Mets no sábado.

Então por que Bonilla recebe esse pagamento?

Em 2000, o Mets concordou em comprar os US$ 5,9 milhões restantes do contrato de Bonilla.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

No entanto, em vez de pagar a Bonilla os US$ 5,9 milhões na época, o Mets concordou em fazer pagamentos anuais de quase US$ 1,2 milhão durante 25 anos a partir de 1º de julho de 2011, incluindo juros negociados de 8%.

Na época, a propriedade do Mets estava investida em uma conta de Bernie Madoff que prometia retornos de dois dígitos, e o Mets estava prestes a obter um lucro significativo se a conta de Madoff cumprisse o prometido — mas isso não deu certo.

Sob o novo proprietário Steve Cohen, que mencionou a possibilidade de comemorar Bonilla no Citi Field anualmente logo após assumir o time, o Mets abraçou o dia de Bonilla.

Quão raro é esse arranjo?

Bonilla jogou pela última vez pelo Mets em 1999 e pela última vez nos campeonatos principais pelos Cardinals em 2001, mas será pago até 2035 (quando terá 72 anos).

Aqui estão alguns outros contratos notáveis ​​de dinheiro diferido, cortesia do ESPN Stats & Information:

• Bobby Bonilla (de novo): Um segundo plano de contrato diferido com o Mets e o Orioles paga a ele US$ 500.000 por ano durante 25 anos. Esses pagamentos começaram em 2004.

• Bret Saberhagen: Receberá US$ 250.000 por ano do Mets por 25 anos (os pagamentos também começaram em 2004; essa foi a inspiração para o acordo de Bonilla).

US$ 600 milhões? Prevendo o contrato de Juan Soto Quanto Juan Soto ganhará quando chegar à agência livre nesta offseaon? Insiders da MLB opinam. Kiley McDaniel »

• Max Scherzer: Receberá um total de US$ 105 milhões dos Nationals, que serão pagos até 2028.

• Manny Ramírez: Arrecadará US$ 24,2 milhões no total do Red Sox até 2026.

• Ken Griffey Jr.: Receberá US$ 3,59 milhões dos Reds todos os anos até 2024 como adiamento de seu contrato de nove anos no valor de US$ 116 milhões assinado em 2000.

• Chris Davis: O acordo de Davis com os Orioles pode torná-lo o novo Bonilla, já que ele recebe US$ 59 milhões em pagamentos diferidos durante um período de 15 anos que começou no ano passado e continua até 2037. Davis receberá US$ 9,16 milhões em 2024 e 2025, 3,5 milhões de dólares de 2026 a 2032 e 1,4 milhões de dólares de 2033 a 2037.

Como o acordo de Bonilla se compara ao contrato de Ohtani?

A maior diferença nos dois acordos com muitos adiamentos é que o de Bonilla veio como resultado de uma compra pelo Mets para um veterano de baixo desempenho, enquanto o acordo salarial de Ohtani foi proposto por um superastro no auge de sua agência gratuita.

Em seu contrato sem precedentes, Ohtani receberá apenas US$ 2 milhões anualmente durante os 10 anos de seu contrato com os Dodgers. De 2034 a 2043, Ohtani receberá US$ 68 milhões por ano. Os parâmetros do acordo permitem aos Dodgers mais flexibilidade de curto prazo, ao mesmo tempo que reduzem a carga tributária do equilíbrio competitivo da equipe, com apenas o valor atual (US$ 46 milhões por ano) do contrato contando para a folha de pagamento do CBT de LA.

Como o pagamento de Bonilla se compara aos salários de 2024 da MLB

Como a estrutura salarial do beisebol faz com que os jogadores jovens comecem suas carreiras ganhando pouco mais da metade dos US$ 1,19 milhão anuais da Bonilla, os seguintes jogadores ganharão menos que a Bonilla nesta temporada (listados em ordem de 2024 Fangraphs WAR):

Gunnar Henderson – $ 756.200 (GUERRA 6,0)

Garrett Crochê – $ 800.000 (3,7 GUERRA)

Elly De La Cruz — $ 742.500 (3,7 WAR)

Jarren Duran – US$ 760.000 (3,4 GUERRA)

Tanner Houck – $ 770.000 (3,2 GUERRA)

Anthony Volpe — $ 810.100 (2,9 WAR)

Números do ESPN Stats & Information foram usados ​​nesta história.