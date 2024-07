Bobby Cox recebeu ovação em rara visita ao Truist Park dos Braves

ATLANTA — O gerente do Hall da Fama, Bobby Cox, fez uma rara visita ao Truist Park para o jogo do Atlanta Braves contra o Philadelphia Phillies na noite de sábado e recebeu uma ovação de pé.

Os fãs aplaudiram depois que Cox, 83, foi apresentado como “o melhor técnico da história do esporte, nosso amado número 6, Bobby Cox”.

Cox, que liderou os Braves ao título da World Series de 1995 e se aposentou após a temporada de 2010, levantou-se e acenou. Sua esposa, Pam, ficou emocionada enquanto a ovação continuava. O gerente dos Braves, Brian Snitker, juntou-se aos aplausos enquanto olhava para o camarote privado onde Cox assistia ao jogo.

Bobby Cox foi apresentado como “o melhor técnico da história do jogo” pelos Braves na noite de sábado. Matthew Grimes Jr./Atlanta Braves/Getty Images

Cox foi hospitalizado em 2019 após um derrame.

Snitker, que se tornou gerente em 2016 e levou Atlanta ao campeonato da World Series de 2021, permaneceu próximo de Cox e frequentemente visita seu antigo chefe. Cox visitou o vestiário dos Braves antes do jogo.

“Foi incrível”, disse Snitker, que disse esperar que Cox agora assista a mais jogos. “Nós nos divertimos muito. Foi especial. … Todo mundo adorou vê-lo.”

Snitker disse que os jogadores tiraram uma foto do time com Cox antes do jogo.

Marcell Ozuna disse que conhecer Cox “foi incrível”.

“Eu não sabia se ele me conhecia, mas foi muito legal para mim conhecê-lo assim”, disse Ozuna. “Ele é um cara especial para a organização.”

Cox foi introduzido no Hall da Fama do Beisebol em 2014. Seu número 6 foi aposentado pelos Braves.

Cox serviu duas vezes como gerente dos Braves. Ele liderou o time de 1978-81 antes de gerenciar o Toronto Blue Jays de 1982-85. Ele voltou para Atlanta como gerente geral do time em 1986 antes de retornar ao banco de reservas em 1991.

Ele é um dos quatro únicos gerentes a ser nomeado gerente do ano na Liga Americana e na Liga Nacional. Ele ganhou o prêmio quatro vezes.