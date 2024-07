Bobby Green revela que mudou oficialmente seu nome para ‘King’

O rei está morto, vida longa ao rei.

O veterano peso-leve do UFC Bobby Green não precisa mais desse apelido após revelar que ele realmente mudou de nome para se tornar King Green.

Ele postou um vídeo no Instagram junto com sua certidão de nascimento para mostrar que mudou seu nome legalmente.

“Meu nome é King agora”, Green anunciou. “Só para que as pessoas saibam, eu não estava jogando. Eu realmente mudei meu nome.”

Green brincou que eventualmente mudaria de nome, mas agora será chamado de King enquanto se prepara para uma das lutas de maior destaque de sua carreira.

No UFC 304, Green enfrenta Paddy Pimblett no card principal do pay-per-view depois de ter pedido a luta contra o sempre franco britânico de 29 anos.

Green elogiou Pimblett por suas habilidades dentro do octógono, mas o repreendeu pela enxurrada constante de insultos que ele faz desde que chegou ao UFC.

“Esta é minha próxima lição para ele: ele é sólido, ele não é ruim”, disse Green em maio. “Ele não é um lutador ruim de jeito nenhum. O problema é que ele não vai calar a boca. Cale a boca, sorria, seja aquele garoto idiota com aquele corte de cabelo idiota, sendo feliz e dançando, o que quer que ele faça. Ele faz aquela dancinha idiota, sabe? Deixe-o dançar e ser feliz.”

Green entra na luta com um recorde de 3-1 em suas últimas quatro lutas, incluindo uma vitória desequilibrada sobre Jim Miller no UFC 300 em abril. Ele também marcou uma vitória impressionante por finalização sobre Tony Ferguson, que é um oponente comum com Pimblett depois que ele derrotou o ex-campeão interino dos leves por decisão seis meses depois

Green vs. Pimblett é uma luta em destaque no pay-per-view com o campeão dos meio-médios Leon Edwards defendendo seu cinturão contra Belal Muhammad no evento principal.