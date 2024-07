Bobby Witt Jr., ‘apenas se divertindo’, cai solteiro antes do ciclo

KANSAS CITY, Missouri — Em uma noite em que foi atingido por um arremesso, animando seus companheiros de equipe, Bobby Witt Jr. caiu um single a menos do ciclo, Salvador Perez e Hunter Renfroe também fizeram home runs, e o Kansas City Royals derrotou o Arizona Diamondbacks por 10 a 4 na noite de segunda-feira, conquistando sua quarta vitória consecutiva.

Witt fez uma tripla no primeiro inning, uma dupla no terceiro e acertou um home run de três corridas para o campo esquerdo central no quarto inning para resolver a parte difícil do caminho.

A multidão se levantou gritando “Bobby! Bobby!” quando Witt chegou ao bastão no sexto em antecipação a um single e ao primeiro ciclo de um jogador de Kansas City em 34 anos, mas o reliever do Arizona Humberto Castellanos acertou Witt com seu primeiro arremesso, atraindo vaias altas. O arremesso animou Perez, que estava no degrau mais alto do banco de reservas gritando para os Diamondbacks, e o drama só continuou a partir daí.

No sétimo, o reliever do Royals John Schreiber atingiu Gabriel Moreno, e naquele momento, ambos os bancos foram advertidos, e o gerente do Arizona Torey Lovullo foi expulso por discutir com o árbitro de base Jordan Baker após ter que ser contido. Perez pareceu trocar palavras com Lovullo durante o scrum perto da base também.

Perez disse aos repórteres, após a vitória, que os torcedores da casa o incentivaram depois que Bobby Witt foi atingido uma entrada antes.

“Eles querem entrar em campo e lutar também”, disse ele. E Witt apreciou o apoio de seus companheiros de equipe, especialmente o veterano de 1,90 m, Perez, dizendo que “não sei se eu mexeria com ele”.

Lovullo foi questionado sobre a troca após a derrota, dizendo aos repórteres que “Eu nunca disse nada a Salvador Perez. Eu amo Salvador Perez. Ele é um jogador inacreditável da liga principal e eu sou um grande fã dele.”

Witt teve outra chance no oitavo, mas foi eliminado em uma bola voadora para o campo direito. O último jogador do Royals a rebater para o ciclo foi o destaque do Hall da Fama George Brett em Toronto em 25 de julho de 1990.

Falando em Brett, Witt se juntou à lenda do Royals, junto com Willie Wilson, Carlos Beltran e Johnny Damon como os únicos jogadores do Kansas City com 10 triplos em várias temporadas, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

“Estou apenas me divertindo, estamos tentando nos preparar da melhor forma possível para tentar conquistar algumas vitórias e seguir vivendo um dia de cada vez”, disse Witt em sua entrevista em campo após o jogo no Bally Sports.

Witt, que foi nomeado Jogador da Semana da Liga Americana na segunda-feira, está com 12 de 15 desde que jogou em seu primeiro All-Star Game e terminou como vice-campeão do Home Run Derby, aumentando sua média para .341. Foi o quarto jogo consecutivo de três rebatidas de Witt, igualando Damon em 2000 para a segunda melhor sequência desse tipo na história da franquia, atrás apenas dos seis jogos de Brett em 1976.

Os Royals (56-45), que estão em posição de uma vaga no playoff do wild card, igualaram seu total de vitórias da temporada passada.

Cole Ragans (7-6) sobreviveu a um terceiro inning instável para registrar sua segunda vitória consecutiva e sua oitava largada de qualidade em nove. Ele permitiu seis rebatidas, duas caminhadas e três corridas em seis innings.

Os Diamondbacks assumiram a liderança por 3 a 1 no terceiro quando Kevin Newman e Alek Thomas fizeram duplas consecutivas e Ketel Marte completou com seu 20º home run, uma rebatida de duas corridas para a esquerda.

Os Royals responderam na parte inferior com uma dupla de Witt, uma simples RBI de Vinnie Pasquantino e um home run de duas corridas de Perez para o centro, abrindo 4 a 3.

O arremesso de três corridas de Witt contra o apaziguador Miguel Castro no quarto período deixou o placar em 8-3.

Renfroe fez um home run no sexto, Kyle Isbel teve três rebatidas e duas RBIs, e Pasquantino teve três rebatidas para os Royals.

Depois de permitir apenas uma corrida em seis entradas em cada uma de suas duas primeiras partidas na liga principal, Yilber Diaz, do Arizona, permitiu sete corridas e nove rebatidas em mais de três entradas.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.