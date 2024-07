Bola de home run de Shohei Ohtani atinge criança na testa

Boas notícias, más notícias para Shohei Ohtani — As boas notícias?? Ele atingiu seu 27º home run da temporada na terça-feira. O mal?? A bola caiu bem na cabeça de uma criança.

O dinger caiu durante a sétima entrada da vitória do LA Dodgers por 6-5 sobre o Arizona Diamondbacks… quando ele tomou Justin Martinez O arremesso de mais de 400 pés e nas arquibancadas do campo direito.

Falando nas bombas de Ohtani, o destaque veio logo antes do superastro japonês anunciar que não competirá no Home Run Derby deste ano… enquanto continua a se recuperar da lesão no cotovelo.