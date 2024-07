Boone, do Yanks, ignora críticas do treinador de rebatidas de Judge

NOVA YORK — O técnico dos Yankees, Aaron Boone, disse que não estava preocupado com as críticas do treinador pessoal de rebatidas de Aaron Judge.

Richard Schenk postou quinta-feira no X: “Eles perderam 13 de 18 enquanto ele está batendo como um MVP. O desenvolvimento do jogador ofensivo dos Yankees é terrível.”

“As pessoas vão dizer coisas e certamente todos têm direito à sua opinião”, disse Boone na sexta-feira, “e especialmente quando você passa por uma fase difícil e veste esse uniforme, sei que as pessoas vão dar chutes e coisas assim, então você não pode ficar todo consumido com todas essas coisas. Já temos o suficiente com que nos preocupar em garantir que estamos abotoados e dando o nosso melhor todos os dias.”

O juiz teve uma resposta mínima na sexta-feira.

“Sinceramente, não me importo com o que é dito no Twitter”, disse ele, acrescentando: “Para ser honesto, não me envolve. É outra pessoa fazendo um comentário.”

Schenk não é empregado pelos Yankees. O juiz disse que os dois ainda trabalham juntos “a cada duas semanas”, muitas vezes em uma gaiola de rebatidas longe do Yankee Stadium.

Nova York entrou na noite com uma média de rebatidas de 0,248, a 10ª entre os 30 times, mas a 27ª desde 3 de junho, com 0,221 (139 de 629), à frente apenas de Detroit, Kansas City e Seattle.

Anthony Rizzo está afastado desde 16 de junho devido a uma fratura no antebraço, e Giancarlo Stanton, desde 22 de junho devido a uma distensão no tendão da coxa.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.